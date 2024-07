Rihanna podróżuje właśnie po Europie w ramach trasy koncertowej Anti World Tour. Gwiazda obecnie promuje swoją ostatnią płytę w Pradze, a już w przyszły piątek zawita do Warszawy.

W trakcie pobytu w stolicy Czech 28-letnia Barbadoska wybrała się na spacer po mieście i... przejażdżkę tramwajem. Rihanna postawiła z tej okazji na białą stylizację, wartą co najmniej kilkanaście tysięcy złotych. Uzupełnieniem prostej sukienki była etola z owczej skóry od Balenciagi (ponad 9 tysięcy złotych), oryginalne botki od Vetements (ok. 4400 zł) oraz okulary przeciwsłoneczne z jej własnej minikolekcji dla Diora (ok. 2800 zł).

Jak oceniacie ekskluzywny look Rihanny na przejażdżkę tramwajem? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

W trakcie pobytu w Pradze Rihanna wybrała się na przejażdżkę tramwajem.

Gwiazda postawiła z tej okazji na look z etolą za 9 tysięcy złotych.

Uzupełnieniem luksusowej stylizacji był dobry humor.