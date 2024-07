Wszyscy już chyba przyzwyczailiśmy się do ekstrawaganckich stylizacji Rihanny. Gwiazda lubi zakładać dużo wzorów i biżuterii na raz. I wcale nam to nie przeszkadza, bo to świetnie pasuje do piosenkarki. Rihanna w całym tym przepychu jest zwyczajnie autentyczna.

Tym razem, miała na sobie skąpy, czarny kombinezon, a na niego narzucony oversizeowy, wzorzysty płaszcz Moschino w kroju przypominającym... wielki szlafrok. To bardzo fajne połączenie seksapilu z ekstrawagancją. Jesteśmy też zachwycone nową fryzurką piosenkarki. Grzywka świetnie do niej pasuje!

