Nowy teledysk Rihanny "Where Have You Been" miał szokować i być oryginalny tak samo jak jej poprzednie produkcje. Ciężko pokusić się o oryginalność w przypadku kiedy coś już było. W klipie RiRi jest wystylizowana na kobietę-jaszczurkę. Jej ciało pokrywają łuski, a kręgosłup jest bardzo mocno podkreślony wystającymi kręgami, co tylko potęguje zamierzony efekt. Jak słusznie zauważył nasz czytelnik, podobną stylizację mogliśmy oglądać rok temu u... Dody.

Pamiętacie prowokujące siedem okładek ilustrujących płytę Dody "7 pokus głównych"? Na jednej z nich gwiazda była również przebrana za jaszczurkę. Nietypowy look miał nawiązywać do fascynacji gwiazdy światem elfów. Czarno-białe zdjęcie było jednym z siedmiu najpopularniejszych zdjęć Dody w sieci w ubiegłym roku.

Oczywiście całą sytuację powinniśmy potraktować jako kwestię przypadków, ale mając na uwadze fakt, że styliści Rihanny pisali do stylistki Dody z prośbą o pomoc w realizacji podobnych stylizacji zaczynamy mieć pewne wątpliwości... Zobacz: Stylistka Rihanny zachwycona stylem Dody

Zobacz więcej zdjęć Rihanny z planu nowego teledysku: