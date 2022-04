Ciężarna Rihanna eksponuje krągłości w różowej mini z piórami. Jest zaskakująco krótka!

Małgorzata Rozenek jest jedną z najbardziej stylowych gwiazd i przywiązuje ogromną wagę do swoich stylizacji. Zazwyczaj stawia na kobiece zestawy, ale często wybiera też dresy i udowadnia, że w nich też można wyglądać kobieco. Tym razem paparazzi przyłapali gwiazdę na ulicach Warszawy podczas sesji zdjęciowej. Gwiazda TVN zdecydowała się na stylizację w beżowym kolorze z modnymi dodatkami i hitowym trenczem z kolekcji Simone Rocha dla H&M, który kosztuje 699 zł. Ten look gwiazdy wywołał mnóstwo kontrowersji! O co chodzi? Małgorzata Rozenek szokuje stylizacją z płaszczem z H&M za 699 zł Małgorzata Rozenek niedawno zadebiutowała z własną marką Mrs. Drama, gdzie prezentuje klasyczne i uniwersalne kroje ubrań, a tymczasem sama zaskakuje modną, ale też mocno kontrowersyjną stylizacją. Prowadząca "Projekt Lady" pojawiła się ostatnio w zestawie złożonym z trencza Simone Rocha dla H&M i beżowego kompletu z gwiazdkami. Do tego wybrała modne i... drogie dodatki, na które złożyła się torba od Louis Vuitton, modne sneakersy i okulary na złotym łańcuszku. Tymczasem ten look Małgorzaty Rozenek wywołał burzę w sieci. Niektórzy Internauci naprawdę ostro krytykują ten zestaw: kiedy ubierajac sie rano nie masz czasu spojrzec w lusterko!!😀 Pani Małgosiu z góry przepraszam ale wyszło KICZOWATO! Przerost formy nad treścią... Kocham🥰🥰 ... ale w tym przypadku mówię zdecydowanie NIEEEEE🥺 można mieć kasę, ale stylu się nie kupi Faktycznie jest aż tak źle? Zobacz także : Henio Majdan idzie w ślady ojca! Radosław Majdan pęka z dumy i pokazuje dowody Małgorzata Rozenek wybrała się na kolejną sesję zdjęciową i tym razem mocno zaskoczyła swoją stylizacją. Gwiazda TVN zdecydowała się na zestaw w beżowym kolorze z...