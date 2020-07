Rewolucje w "Kuchennych rewolucjach"? Jak koronawirus zmieni program Magdy Gessler

Na pełnych obrotach – tak obchodziła 67. urodziny Magda Gessler. Magda kocha niespodzianki, dlatego bliscy obsypali ją prezentami. Niestety, na urodzinową uroczystość nie mógł przylecieć partner restauratorki, Waldemar Kozerawski. Loty ciągle są zawieszone, a granica z Kanadą zamknięta. Jak mówiła we "Fleszu" Gessler, dopiero w sierpniu będzie mogła spędzić romantyczne chwile z ukochanym. Może odwiedzą wówczas ulubione miejsca na Sycylii lub na Karaibach.

W najnowszym "Fleszu" Magda Gessle opowiedziała również o pracy w dobie koronawirusa. Była pierwszą spośród gwiazd TVN, która po przerwie wróciły do pracy. Jeszcze w maju ruszyły nagrania pięciu odcinków „Kuchennych rewolucji”.

– Wróciliśmy na plan, bo to nasza praca. Trzeba było dopilnować terminów i zobowiązań. Cała produkcja podeszła do tego bardzo odpowiedzialnie. Zachowywaliśmy rozsądek i wszelkie standardy bezpieczeństwa, takie jak mierzenie temperatury przed wejściem na plan, minimalizacja załogi i gotowanie w maskach, co dla kucharzy było sporym wyzwaniem – opowiada Gessler.