To miała być tajemnica... Czy Magda Gessler zdradziła sekret Lary? Córka będzie na nią zła?

Magda Gessler niedługo po raz pierwszy zostanie babcią i nie kryje swojej radości. Niedawno Lara Gessler zaskoczyła wszystkich, publikując odważne ciążowe zdjęcia zrobione w centrum miasta. Przyszła babcia opublikowała je również na swoim profilu i... czyżby niechcący zdradziła płeć pierwszego dziecka córki?

Zobaczcie, co napisała. Ten szczegół nie uszedł uwadze internautów!

Zobacz także: Ciężarna Lara Gessler pozowała do zdjęć nago w centrum Warszawy! Przyszła mama pochwaliła się efektami sesji

Magda Gessler zdradziła płeć dziecka Lary Gessler?

Lara Gessler długo utrzymywała swoją ciążę w tajemnicy. Pochwaliła się radosną nowiną dopiero w chwili, kiedy jej ciąża była już widoczna gołym okiem. Ale zarówno ona, jak i jej partner Piotr Szeląg nie zdradzili, czy spodziewają się syna czy córki. Internauci próbowali zgadywać, pytając czy niebieska sukienka na pierwszym ciążowym zdjęciu opublikowanym w sieci nic nie sugeruje i czy para przypadkiem nie spodziewa się chłopca. Jednak nie doczekali się odpowiedzi. Jednak wygląda na to, że szczęśliwa przyszła babcia, czyli Magda Gessler niechcący zdradziła tajemnicę córki!

Niedawno na profilu Lary pojawiły się odważne ciążowe zdjęcia, które odbiły się szerokim echem w mediach. Zachwycona córką Magda pokazała je również na swoim Instagramie. Jednak opis, który dodała może zdradzać tajemnicę Lary i Piotra, na temat płci dziecka:

Mokotowska street #laragessler Podwójna córeczka... mama #mg

Internauci postanowili dopytać przyszłą babcię czy to oznacza, że Larze urodzi się córeczka. Magda Gessler odpowiedziała na to pytanie wstawiając emotkę serca. Czy to potwierdzenie, że niedługo na świecie pojawi się nie wnuczek lecz wnuczka? Lara jednak wciąż nie potwierdziła oficjalnie czy to będzie chłopiec czy dziewczynka.

Zobacz także: Lara Gessler eksponuje ciążowe krągłości w obcisłej sukience: "To aż grzech tak wyglądać!"

Magda Gessler zachwyca się ciążową sesją córki. Czy niechcący zdradziła, że Lara Gessler spodziewa się dziewczynki?

Czy Magda Gessler zdradziła sekret Lary Gessler?

East News

Magda Gessler nie może się już doczekać aż zostanie babcią!