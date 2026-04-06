Gwiazdor reprezentacji Polski będzie ojcem. Ogłosił radosne wieści

Jakub Kamiński, 23-letni reprezentant Polski, przekazał prywatną wiadomość w miejscu, w którym emocje zwykle kręcą się wyłącznie wokół wyniku. Podczas ligowego meczu Eintrachtu Frankfurt z FC Koeln we Frankfurcie wpisał się na listę strzelców i chwilę później wykonał gest, który kibice znają doskonale. Wystarczyła sekunda, by stało się jasne, że piłkarz wkrótce zostanie ojcem.

Spotkanie 28. kolejki Bundesligi zakończyło się remisem 2:2, ale to nie końcowy rezultat był tym, o czym mówiło się najwięcej. Wydarzenia nabrały tempa po przerwie: w 66. minucie Jonathan Burkardt otworzył wynik, a trzy minuty później Arnaud Kalimuendo podwyższył na 2:0. W 70. minucie do ataku ruszył Kamiński i zdobył bramkę kontaktową na 2:1, przywracając swojej drużynie realną nadzieję na punkty.

Po trafieniu nie było klasycznego biegu w stronę trybun ani wyreżyserowanej choreografii. Kamiński sięgnął po futbolówkę, wsunął ją pod koszulkę i dołożył jeszcze jeden, charakterystyczny element celebracji. Przekaz był czytelny nawet dla tych, którzy na co dzień nie śledzą piłkarskich rytuałów: to jeden z najbardziej rozpoznawalnych sposobów ogłaszania, że w rodzinie pojawi się dziecko.

Mecz ostatecznie wyrównał jeszcze Alessio Castro-Montes, doprowadzając do stanu 2:2 niespełna kwadrans po golu Polaka. Sportowo był to wieczór intensywny, ale po końcowym gwizdku w centrum uwagi znalazło się już coś zupełnie innego niż tabela.

Jakub Kamiński i Monika Wojtas będą rodzicami. Kim jest partnerka piłkarza?

Wiadomo, że partnerką Jakuba Kamińskiego jest Monika Wojtas. Para konsekwentnie chroni prywatność. Na profilu piłkarza próżno szukać wspólnych zdjęć, a jeśli Monika pokazuje ujęcia z ukochanym, najczęściej są to kadry, które nie odsłaniają jego twarzy. To rzadkie podejście w czasach, gdy życie w mediach społecznościowych potrafi wyprzedzać wydarzenia.

Monika Wojtas pojawiła się także na PGE Narodowym podczas meczu Polska - Albania w półfinale baraży o awans na mistrzostwa świata. Jej obecność została zauważona, bo to jedna z nielicznych sytuacji, gdy można ją było zobaczyć w sportowym otoczeniu reprezentacji.

Monika Wojtas interesuje się sportem i malarstwem. W swoich mediach społecznościowych chętnie pokazuje kadry z podróży, a od czasu do czasu także własne prace. Bez nadęcia, bez krzyku, raczej w spokojnym rytmie - w kontraście do piłkarskiego świata, w którym każda sekunda bywa rozliczana.

Gwiazdor reprezentacji Polski będzie ojcem. Ogłosił radosne wieści Instagram @monika_wojtas

