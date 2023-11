Reni Jusis i Tomasz Makowiecki przez lata uchodzili za jedną z najbardziej udanych par w polskim show-biznesie. Pobrali się 8 sierpnia 2008 roku. Teraz po jedenastu latach, pod koniec kwietnia 2019 roku, zdecydowali się na rozwód. Ale to nie koniec zmian w ich życiu! Nieoficjalnie „Party” dowiedziało się, że piosenkarka jesienią wystąpi w „Dancing with the Stars. Tańcu z Gwiazdami”. Fakt, że Reni Jusis, która do tej pory unikała programów rozrywkowych, teraz postanowiła spróbować sił w tanecznym show Polsatu, nie powinien nikogo dziwić. W „Dancing with the Stars. Tańcu z Gwiazdami” nie raz już przecież występowały celebrytki, które akurat rozstawały się ze swoimi partnerami.

Jak wyglądało małżeństwo Reni Jusis?

Półtora roku po ślubie parze urodził się ich syn Teofil. Reni Jusis przyznawała potem w wywiadach, że to był trudny czas w jej życiu, bo macierzyństwo było dla niej… szokiem. Bez przerwy śniło jej się jedno zdanie: „Oddajcie mi moje życie”. Szybko kazała swojemu menedżerowi zorganizować trasę koncertową. Wkrótce jednak zakochała się w macierzyństwie. Dlatego postanowiła zwolnić tempo.

„Zdałam sobie sprawę z tego, że gdybym nadal prowadziła taki tryb życia, stałabym się imprezowym zombie. […] I bardzo dużą frajdę poczułam z tworzenia mojej domowej twierdzy”, opowiadała.

Zastanawiała się nawet, czy nie zamieszkać gdzieś na wsi, ale ostatecznie przeprowadziła się z rodziną z Warszawy do Trójmiasta. Dwa lata po narodzinach synka, Jusis urodziła córeczkę Gaję. Piosenkarka przeszła wtedy całkowitą przemianę. Postanowiła, że stworzy dom niestandardowy, w którym będzie wegetariańska kuchnia, a wszyscy domownicy będą przestrzegać zasad ekologii. Od tego momentu Reni koncertowała sporadycznie. Po kilku latach, gdy Teofil poszedł do szkoły, a Reni poczuła, że ma więcej czasu dla siebie, zatęskniła za muzyką. W 2016 roku nagrała płytę „Bang!” i wróciła do show-biznesu.

Przyczyny rozstania Reni Jusis i Tomka Makowieckiego

Tuż po tym, jak Reni w 2016 roku znów stanęła na scenie, pojawiły się pierwsze plotki, że w jej małżeństwie nie dzieje się najlepiej.

„Idealnie jest tylko na zdjęciach. Dla nas rodzina i dwójka dzieci to wyzwanie, bo jesteśmy wolnymi duchami”, mówiła Reni Jusis.

Tamten kryzys para jeszcze pokonała, kolejnego już nie. Dziś mówi się, że przyczyną rozstania były ambicje zawodowe obojga małżonków. Dla dobra dzieci para rozstała się bez walki, a dziś stara się utrzymywać poprawne relacje. „Taniec z Gwiazdami” pomógł już kilku kobietom, które – jak Jusis – były akurat po rozstaniach. Kinga Rusin poszła do tego show jesienią 2006 roku, kilka miesięcy po rozwodzie z Tomaszem Lisem, i zdobyła Kryształową Kulę. Kilka lat później wygrała Aneta Zając, która wyznała, że program pomógł jej uwierzyć w siebie. Czy tak samo będzie w przypadku Reni?

Reni Jusis i Tomek Makowiecki rozwiedli się

East News

Para pobrała się w 2008 roku