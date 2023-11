2 z 3

Pierwszy raz o kryzysie w ich związku czytaliśmy już w 2014 roku. Wówczas Reni sugerowała w wywiadach, że Tomasz prowadzi zbyt rozrywkowy tryb życia. Parze udało się naprawić relacje, ale kolejne plotki o kryzysie pojawiły się dwa lata później. Tomkowi miało przeszkadzać, że Reni nie zajmuje się muzyką, a zbyt wielką wagę przykłada do ekologii. Kiedy Jusis wydała płytę, która odniosła spory sukces, wszystko miało wrócić do normy. Dziś zaś czytamy, że para się rozwodzi. Najprawdopodobniej ani Reni, ani Tomasz nie zdecydują się na oświadczenie w tej sprawie. Oboje nie wypowiadają się na temat życia prywatnego, mocno chroniąc swoją prywatność - to za to m.in. cenią ich fani. A może te plotki nie mają pokrycia z rzeczywistością?

