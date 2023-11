4 z 6

Ale zyskałaś też niezbyt korzystny wizerunek, który jak sama twierdziłaś, jest daleki od tego, jaka jesteś naprawdę. Ale może ci to nie przeszkadza, bo przecież niewiele osób w show-biznesie pokazuje swoją prawdziwą twarz.

Nie zgadzam się z tym. Znam mnóstwo osób, które są zawsze sobą, a jednak ich medialny wizerunek jest całkowicie poza ich kontrolą i zupełnie odbiega od tego, jakimi ludźmi są na co dzień. Ekran nie pokazuje prawdziwej twarzy człowieka. Dlatego wydawanie opinii o kimś na podstawie tego, jak pokazano go w telewizji, to jak ocenianie książki po okładce. Żeby mieć jakiś wyobrażenie na temat człowieka, trzeba go poznać osobiście.

Wiesz, jak poruszać się w świecie show-biznesu?

Bardzo długo nie miałam poczucia, że budzę jakieś zainteresowanie mediów. Byłam przyzwyczajona do tego, że to Kuba rozpala ogromne emocje, ale wydawało mi się, że ja jestem z boku. Ale kiedy zobaczyłam, że pod artykułami na mój temat są tysiące komentarzy, a każdy z komentujących ma własne wyobrażenie na mój temat, poczułam, że moje życie przestaje należeć wyłącznie do mnie.

Źle znosisz zainteresowanie mediów?

Zawsze chętnie rozmawiam z dziennikarzami, zwłaszcza jeśli jest to element mojej pracy, tak jak w przypadku udziału w takim programie jak „Taniec z Gwiazdami”. Ale nie sposób żyć cały czas na widoku, łatwo wtedy zwariować. Wydaje mi się, że nie muszę się spowiadać z koloru piżamy czy z tego, co mam w torebce. Zanim poznałam Kubę, nie żyłam w blasku fleszy. Byłam względnie anonimową modelką, nikt nie interesował się moim życiem prywatnym. Teraz dużo rzadziej niż wcześniej biorę udział w pokazach. Związek z osobą, która budzi tak duże emocje, kłóci się z neutralnością pracy, którą wykonywałam. Modelka powinna być neutralna.

Anja Rubik nie jest anonimowa, a świetnie sobie radzi w show-biznesie.