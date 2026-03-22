Izabella Miko to jedna z najjaśniejszych gwiazd "Tańca z Gwiazdami", która na potrzeby produkcji programu zdecydowała się na przyjechanie do Polski prosto z Los Angeles, gdzie aktorka mieszka na co dzień. Do wyczekiwanego odcinka rodzinnego zaprosiła swojego tatę, który, jak się okazuje, również jest aktorem przez lata goszczącym na ekranach polskich telewidzów.

Izabella Miko w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" tworzy parę numer numer osiem wraz z Albertem Kosińskim. Para przez ostanie trzy odcinki zachwyciła zarówno jury, jak i telewidzów, nie tylko przechodząc do kolejnego etapu show, lecz także plasując się w czołówce tabeli konkurujących ze sobą par. W czwartym odcinku tanecznych zmagań gwiazdy będą mogły zaprosić bliskie sobie osoby na parkiet. Jak się okazało, Miko wybrała osobę, która znana jest nie tylko jej, lecz także dużej części polskich telewidzów.

Ojcem Izabelli Miko, który razem z gwiazdą wystąpi na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", jest aktor Aleksander Mikołajczak. Telewidzowie będą mogli go kojarzyć przede wszystkim z roli naczelnika Bieżuna z Regionalnej Izby Obrachunkowej w "Ranczu". W dodatku kreowane przez niego postaci można było też zobaczyć w "Klanie", "Pierwszej miłości" i "Na dobre i na złe".

Co więcej, część telewidzów może kojarzyć nie tyle postać aktora, co jego głos. Aleksander Mikołajczak tu uznany dubbingowiec, który wziął udział w takich produkcjach jak "Niesamowity Spider-Man", "Harry Potter i Książę Półkrwi", "Shrek Trzeci" i "Acengers: Czas Ultrona". A z kim na parkiecie podczas specjalnego, rodzinnego odcinka "Tańca z Gwiazdami" pojawią się pozostałe pary?

W rodzinnym, czwartym odcinku "Tańca z Gwiazdami" gwiazdy zaproszą na parkiet swoich bliskich, którzy wyjątkowo również będą mieli okazję wziąć udział w tanecznej konkurencji. Wiadomo, że aktor Mateusz Pawłowski wystąpi ze swoją ukochaną, Gamou Fall z siostrzeńcem, a Kamil Nożyński z synem. Zarówno Piotrowi Kędzierskiemu, jak i Jasperowi będą towarzyszyć ich mamy. Po dłuższym trzymaniu tej informacji w tajemnicy, skrywany sekret przekazała też Magdalena Boczarska, która w niedzielny wieczór zatańczy z Mateuszem Banasiukiem.

Komu będziecie kibicować w "Tańcu z gwiazdami" tego wieczoru?

Zobacz także: