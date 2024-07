Odważna sesja Kim Kardashian dla magazynu "Paper", w której pokazała swoją najbardziej charakterystyczną część ciała, wzbudziła zainteresowanie na całym świecie. Krótko po ukazaniu się zdjęć internet zalała fala memów i komentarzy. Nawet gwiazdy takie jak Nick Jonas z zespołu Jonas Brothers nie mogły przejść obok tego obojętnie. Zobacz: Celebryci parodiują Kim Kardashian

Reklama

Wydawać by się mogło, że sprawa już trochę przycichła, ale jednak nie. Sesja wciąż jest głośno komentowana, a internauci jeszcze nie znudzeni tematem wymyślają coraz to nowe parodie z gołą pupą Kim w roli głównej. Całe zamieszanie postanowiła wykorzystać też jedna z najbardziej popularnych firm, zajmujących się sprzedażą i produkcją mebli, IKEA. Na australijskiej stronie pojawiła się reklama dużego i wygodnego fotela z zabawnym podpisem:

Czekaliśmy na ciebie, Kim.

Cena fotela zaskakuje. Okazuje się, że w przeliczeniu na polską walutę jego koszt to ok. 2300, a w polskich oddziałach można go nabyć za 1500 zł. Warto również dodać, że Kim Kardashian przebywa aktualnie w Australii, gdzie reklamuje swoje perfumy Fleur Fatale. Przypadek?

Zobacz: Kim Kardashian promuje polską modę. Tą samą markę doceniła Sara Boruc

Zobacz także





Reklama

Kim w odważnej sesji: