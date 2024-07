Tej jesieni stawiamy na praktyczne dodatki, które zwieńczą wasze stylizacje i podkreślą osobowość każdej z nas. Oprócz klasycznych niezbędników tego sezonu, takich jak kalosze, parasolki czy skórzane rękawiczki, wśród naszych propozycji znalazły się najgorętsze trendy.



Do hitów jesieni 2012 zaliczamy torebki obszyte futerkiem, czapki z daszkiem ozdobione ćwiekami i szałowe kapelusze. Ich zaletą jest to, że choć nie kosztują zbyt wiele, idealnie uzupełnią każdy look. Miłośniczkom elegancji polecamy paski z biżuteryjną sprzączką, a zwolenniczki młodzieżowego stylu mogą liczyć na fantazyjne wstążki do włosów z modnymi dżetami. Jeśli jesteście ciekawe naszych typów, zajrzyjcie do poniższej galerii.

Oto nasze top 10 najmodniejszych dodatków na jesień 2012: