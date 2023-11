"Polityka" Patryka Vegi już przed premierą budziła wiele emocji. Atmosferę wokół swojego najnowszego dzieła podgrzewał sam reżyser, który co jakiś czas publikował w sieci fragmenty filmu. W najnowszej produkcji Patryka Vegi poznajemy bohaterów, którzy są łudząco podobni do polskich polityków... Filmem Vegi był oburzony m.in. Bartłomiej Misiewicz, który po obejrzeniu mocnych scen z udziałem Antka Królikowskiego złożył pozew cywilny przeciw reżyserowi. Były rzecznik MON zażądał zadośćuczynienia w kwocie miliona złotych i usunięcia scen, które godzą w jego imię. Ostatnio media informowały, że Bartłomiej Misiewicz jednak wycofał pozew.

Teraz najnowszy film Patryka Vegi pojawił się w kinach, a co za tym idzie, pojawiły się pierwsze recenzje jego dzieła!

We wtorek (3 września) w Złotych Tarasach odbyła się uroczysta premiera "Polityki", następnego w mediach pojawiły się pierwsze recenzje filmu Patryka Vegi. Reżyser chyba nie będzie z nich zadowolony.

Film obejrzał m.in. Tomasz Raczek. Znany krytyk filmowy na swoim kanale na YouTube.com ocenił najnowsze dzieło Vegi. Tomasz Raczek nie ukrywa, że nie jest zachwycony "Polityką", która według niego jest za długa i czasami po prostu nudna.

Wybierając się do kina miałem wrażenie, że może to będzie jakaś groteska, karykatura polityczna czyli film z gatunku satyrycznego, sayty politycznej. Okazał się to pamflet polityczny, czyli bardzo poważne oskarżenie właściwie całego świata polityki z którym mamy do czynienia. Film nie jest zabawny ani trochę - mówi.