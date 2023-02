Doda podzieliła się nowiną dzień przed urodzinami. Walentynki to też nie przypadek

Doda doskonale wie, jak zaskakiwać. Teraz przy okazji premiery swojej nowej płyty "Aquaria", przygotowała dodatkową niespodziankę dla swoich fanów Moje modły zostały wysłuchane - piszą w sieci. O co chodzi? Doda z niespodzianką dla fanów Chociaż w ostatnich latach Doda zrobiła sobie przerwę od koncertowania, fani mają okazję kibicować jej w programie "Doda. 12 kroków do miłości" . Doda zdecydowała się na randki z nieznajomymi mężczyznami, by przekonać się, dlaczego do tej pory nie udało się jej znaleźć prawdziwej miłości. Doda zdecydowała, z kim wybierze się na drugą randkę . Poza kwestiami dotyczącymi relacji, artystka pokazuje również swoje zawodowe życie. Fani mieli okazję przekonać się, jak pracowała nad singlem "Melodia Ta", który pokrył się złotem jeszcze przed premierą "Aquarii". Nowa płyta Dody dostępna będzie w sprzedaży już od 21. października, a fanów z tej okazji będzie czekała dodatkowa niespodzianka! Doda zorganizowała spotkanie z fanami, z okazji premiery swojego nowego wydawnictwa. Podpisywanie płyt odbędzie się już 25. października w Warszawie: Złote tarasy / 25.10 / godz.18:00 , piętro 1 🔥🔥🔥AQ🌙ARIA🔥🔥🔥Na krążku, poza hitami Don't Wanna Hide, Fake Love, Melodia ta czy znanym z programu 12 kroków do miłości utworem Wodospady, pojawią się też trzy bonusowe kawałki, które powstały z myślą o niewydanym przez piosenkarkę wydawnictwie. Mowa o High Life, Riotce i Nie pytaj mnie. Zamieszczenie na krążku tychże hitów to nie jedyny mój w stronę muzycznej przeszłości. Oprócz Aquarii, 21. października swoje premiery będą miały także reedycje niedostępnych już w sprzedaży dwóch solowych albumów-Diamond Bitch i 7 Pokus Głównych! to prawdziwie kultowe wydawnictwa😈 - czytamy na jej Instagramie. ...