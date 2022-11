Rebel Wilson doskonale wie, jak zaskoczyć swoich fanów! Całkiem niedawno ogłosiła zaręczyny ze swoją ukochaną, a teraz podzieliła się ze światem kolejną szczęśliwą nowiną - okazało się, że właśnie została mamą. Wyznała także, że przyjście na świat pociechy to zasługa surogatki. Sprawdźcie szczegóły!

W show biznesie trwa prawdziwy "baby boom". Właśnie okazało się, że australijska, uwielbiana aktorka - Rebel Wilson - została mamą! Na instagramowym profilu 42-latki pojawił się wzruszający wpis oraz zdjęcie jej pociechy. Gwiazda zdradziła także jak nazywa się jej córeczka - dziewczynka otrzymała imiona Royce Lillian. To jednak nie wszystko! Aktorka wyznała również, że dziecko pojawiło się na świecie dzięki pomocy surogatki:

W dalszej części swojego wpisu aktorka podziękowała kobiecie, która dokonała implantacji zarodka w swoim ciele.

- Nie potrafię nawet opisać miłości, jaką do niej mam. Jest prawdziwym cudem! Jestem dozgonnie wdzięczna wszystkim, którzy byli w to zaangażowani (wiesz, kim jesteś), trwało to od lat... ale szczególnie chciałam podziękować mojej wspaniałej surogatce, która nosiła ją pod swoim sercem i sprowadziła na świat z taką gracją i troską.