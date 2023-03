Roksana Węgiel zdradza, w jakim wieku została milionerką. "To było okupione ciężką pracą"

Roksana Węgiel zaistniała w show-biznesie jako skromna, dziewczynka. Dzięki wygranej w "The Voice Kids" jej kariera nabrała zawrotnego tępa, a teraz nastoletnia wokalistka może pochwalić się zawrotną kwotą na swoim koncie. Kiedy dorobiła się pierwszego miliona i jak sława odmieniła jej życie? W najnowszym wywiadzie Roksana Węgiel zdradziła szczegóły.

Roksana Węgiel z przytupem zaistniała w polskim show-biznesie, gdy miała zaledwie 12 lat. Wówczas wygrała "The Voice Kids", a kilka miesięcy później Eurowizję Junior. Od tamtego momentu wydała dwa albumy i zagrała niezliczoną liczbę koncertów, stając się inspiracją dla mas. Jak sama jednak podkreśla, sława ma nie tylko blaski, ale też mroczne cienie.

W najnowszym wywiadzie z Żurnalistą Roksana Węgiel opowiedziała o depresji, wyznając, że trafiła w ręce nieodpowiednich ludzi. Presja otoczenia sprawiła, że młoda wokalistka nie umiała normalnie funkcjonować, co bardzo odbiło się na jej zdrowiu. Podczas rozmowy poruszono także temat finansów. Artystka wyznała, że została milionerką w wieku 17 lat.

Jak podkreśliła w rozmowie z Żurnalistą Roksana Węgiel, to jednak nie powiększająca się kwota na koncie była dla niej największą satysfakcją.

- Ucieszyłam się. Nawet się trochę wzruszyłam, bo stwierdziłam, że to, co robię, powoduje, że się spełniam na każdej płaszczyźnie - przyznała. - Nie był to jakiś przełomowy moment w moim życiu, dobrze jest mieć pieniądze, ale to nie jest dla mnie priorytet - dodała.