Piątek, 5 września 2025 roku, przejdzie do historii jako dzień wielkiej straty dla świata mediów. Katarzyna Stoparczyk, znana i ceniona dziennikarka radiowa i telewizyjna, zginęła w tragicznym wypadku samochodowym na trasie S19 w miejscowości Jeżowe, w województwie podkarpackim. Miała 55 lat. Do zdarzenia doszło na prostym odcinku drogi. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby: Katarzyna Stoparczyk oraz pasażer drugiego samochodu. Trzy kolejne osoby zostały ranne. Okoliczności tragedii nie są jeszcze w pełni wyjaśnione. Śledztwo nadal trwa i nie ujawniono oficjalnych przyczyn wypadku.

Poruszające wystąpienie prezydenta Stalowej Woli

Dramatyczne wieści o śmierci Katarzyny Stoparczyk dotarły do organizatorów STALOVE Festival tuż przed rozpoczęciem wieczornego koncertu, związanego z obchodami 80-lecia miasta Stalowa Wola. Prezydent miasta, Lucjusz Nadbereżny, wyszedł na scenę i poinformował publiczność o tragedii.

Dotarła do nas bardzo tragiczna wiadomość. Nie ukrywam, że ona nas zmroziła, dotknęła dlatego, że jeden z naszych gości festiwalu, osoba która dzisiaj rozpoczynała ten festiwal o 10 rano w spotkaniu z młodzieżą. Wyjątkowa osoba zginęła w wypadku samochodowym wracając z naszego festiwalu. mówił prezydent miasta.

Nikt inny jak ona nie potrafił rozmawiać z dziećmi i pokazywać ich piękno, delikatność, szacunek. Dzisiaj była z nami, miała fenomenalne z młodzieżą. Wracając od nas zginęła w tragicznym wypadku samochodowym. Nie ukrywam drodzy państwo, że to olbrzymi dylemat i trudna decyzja w takiej sytuacji, ale podjąłem decyzję, że będzie festiwal trwał. kontynuował Lucjusz Nadbereżny, prezydent miasta prosząc następnie o uczczenie pamięci dziennikarki minutą ciszy.

Pod sceną zapanowała przejmująca cisza, a po chwili prezydent poprosił zgromadzoną publiczność o włączenie latarek i wysłanie w stronę nieba "światła pamięci i wdzięczności".

Ostatnie spotkanie z młodzieżą i podróż przerwana tragicznym wypadkiem

Kilka godzin przed tragedią, Katarzyna Stoparczyk prowadziła poranne spotkanie z młodzieżą w ramach STALOVE Festival. Spotkanie odbywało się pod hasłem „Słowo leczy, słowo rani” i było głęboko poruszające. Po zakończeniu wydarzenia Stoparczyk wyruszyła w podróż na Śląsk. To właśnie tam miała wziąć udział w Kongresie Kobiet, ma który zapraszała w jednym z ostatnich postów publikowanych w mediach społecznościowych.

Już w sobotę będę miała zaszczyt wystąpić podczas Kongresu Kobiet w Katowicach. Wezmę udział w trzech spotkaniach. Jedno z nich dotyczyć będzie współczesnej edukacji w kontekście sztucznej inteligencji, drugie bezpieczeństwa naszych dzieci. Poprowadzę także wykład dotyczący młodych ludzi w kryzysie, podczas którego pokażę filmy z naszego kanału YouTube ''Dajcie nam głos Kasia Stoparczyk i Dzieci''. Przez dwa weekendowe dni będzie mnóstwo arcyciekawych, inspirujących spotkań. Serdecznie zapraszam! Warto pisała Katarzyna Stoparczyk.

Śledztwo trwa – co doprowadziło do tragedii na S19?

Okoliczności dramatycznego wypadku w Jeżowem nie są jeszcze znane. Wiadomo jedynie, że doszło do zderzenia dwóch skód na prostym odcinku drogi. W wyniku kolizji zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne. Służby nadal prowadzą czynności wyjaśniające.

Nie ujawniono dotychczas oficjalnej przyczyny wypadku. Policja i prokuratura badają wszystkie możliwe scenariusze.

