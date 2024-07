Ramona Rey to nie tylko znana i ceniona wokalistka muzyki klubowej. Wciąż nie wszyscy wiedzą, że od kilku lat Ramona szkoli się w kierunku śpiewu klasycznego, jako mezzosopranistka, i odnosi na tym polu coraz większe sukcesy. Ostatnio talent artystki dostrzegł sam Mariusz Treliński, który zaprosił Ramonę do obsady swojej nowej opery "Manon Lecaut".

- Udział w "Manon Lescaut" to mój debiut w spektaklu operowym. Moja rola to króciutki epizod, ale dla mnie samej to ogromne wydarzenie, wielka radość i nadzieja na przyszłość - powiedziała wokalistka.