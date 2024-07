Rafał Sonik pokazał urzekające zdjęcie z synkiem! Rajdowiec niedawno został ojcem i jest wyraźnie zachwycony nową rolą. Na jego Instagramie pojawiała się fotka, na której widać dłoń Sonika i chwytającą ją rączkę maluszka. To naprawdę wzruszający widok! (Zobacz też: W jakich kolorach powinien być urządzony pokój dla niemowlaka?)

Syn i Ojciec. Ręka w rękę. #szczęście - podpisał swoje zdjęcie Rafał Sonik.

Warto przypomnieć, że mamą uroczego bobasa jest Karolina Sołowow, córka miliardera Michała Sołowowa, którego majątek wycenia się na 7,7 mld złotych. Między Rafałem Sonikiem a jego partnerką jest 19 lat różnicy! Co ich połączyło? Miłość do rajdów! To właśnie wspólna pasja ma cementować ich związek, a teraz również... uroczy synek! Zobaczcie fotkę! Naszą redakcję rozczuliła niemal do łez!

Rajdowiec niedawno został ojcem i jest przeszczęśliwy! Gratulujemy!

Sonik jest związany z Karoliną Sołowow, córką jednego z najbogatszych Polaków.