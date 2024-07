Zwycięzca Rajdu Dakar Rafał Sonik w ubiegłym roku rozstał się, po 24 latach małżeństwa, ze swoją żoną. Teraz pokazuje się z młodszą o 19 lat Karoliną Sołowow, córką miliardera Michała Sołowowa, którego majątek wycenia się na 7,7 mld złotych! Co połączyło parę? Miłość do rajdów, motorów i wyścigów. Rafał Sonik zna swoją dziewczynę od dziecka, wszystko przez przyjaźń z jej ojcem, który również uprawia ten sam sport co Sonik. Niedawno zwycięzca Dakaru i jego partnerka, Karolina Sołowow opowiedzieli, że wspólne wyjazdy na rajdy i podzielanie jednej pasji cementuje ich związek. Karolina nie ma pretensji, że wiecznie nie ma partnera w domu, bo jeździ razem z nim.

Reklama

Karolina nie ma pretensji, że nie ma mnie przez większość czasu w ogóle, ani fizycznie, ani psychicznie. Często jestem ciałem, ale myślę o rajdzie. W związku jest ważna tolerancja dla pasji. Sztuką jest łączyć ze sobą pasję z miłością - powiedział o swoim związku Rafał Sonik w Dzień dobry TVN.

Karolina podziela to zdanie.

Jest mi łatwiej, bo to rozumiem. Nie wiem, jakbyśmy wytrwali w związku, gdyby Rafał przychodził do domu po pracy o 17-18. Po kilku latach by nam się znudziło. Jeżdżę na rajdy razem z nim i zajmuję się relacjami, kręceniem filmów, setek z Rafałem. Nie jeździłabym, gdybym nie miała nic do roboty - powiedziała w DD TVN Karolina Sołowow.

Rafał Sonik, po rozwodzie z żoną, w wywiadzie dla "Vivy" opowiedział, dlaczego się rozstali. Powodem nie była Karolina.

Z żoną przeżyliśmy 24 lata. Zdarza się, że ludzie nawet po takim czasie się rozchodzą, ich drogi przestają się krzyżować. Ale ja tego nie uważam za porażkę, tylko za kolejne doświadczenie życiowe. Moje życie ewoluuje w inną stronę, a życie żony w inną. Tak normalnie, po ludzku, poszliśmy innymi drogami - powiedział.

Zobacz także: Rafał Sonik poddał się i wycofał z Dakaru. "Vivę!" prosił: "Nie mówmy o słabościach"

Zobacz także

Do tej pory Karolina Sołowow i Rafał Sonik nie pokazywali się często razem na salonach. Na Bal Dziennikarzy przyszli jednak razem.

Karolina jest w teamie Sonika na rajdach i robi relacje z jego startów.

Reklama

Rafał Sonik i Karolina Sołowow już nie ukrywają swoich uczuć.