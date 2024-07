Rafał Sonik został ojcem! Słynny sportowiec pochwalił się uroczym zdjęciem ze swoim dzieckiem. Okazuje się, że Rafał Sonik i córka jednego z najbogatszych Polaków - Karolina Sołowow, zostali rodzicami chłopca. Zwycięzca Rajdu Dakar nie ukrywa wzruszenia. Pod zdjęciem maleństwa na Facebooku pojawił się wpis, w którym dumny tata wyznaje miłość swojej partnerce i dziecku.

Po raz pierwszy w życiu, udało mi się stworzyć coś, co ma ręce i nogi.#‎dzielnamama‬ ‪#‎pięknysyn‬ ‪#‎mójchłopiec‬ ‪#‎love‬- napisał dumny tata. Musiałem się z Wami tym podzielić. Dziękuję! No to się teraz zacznie! Trzymajcie kciuki! To będzie najdłuższy rajd w moim życiu! I najpiękniejszy!