Wydawało się, że format Tańca z Gwiazdami jest na tyle niezmienny, że nie doczekamy się większych zaskoczeń w samej formule. Na telewidzów czeka jednak kolejna niespodzianka przygotowana przez producentów show - to właśni fani programu zdecydują o tym, z kim gwiazdy zatańczą w kolejnym odcinku. Przypomnijmy: Rewolucja w "Tańcu z Gwiazdami"! Zobaczymy zupełnie nowe pary

Dla widzów to nie lada gratki, a co na ten temat sądzą sami uczestnicy? Tutaj już nie jest tak różowo. Zaskoczony i chyba nieco rozczarowany takim rozwiązaniem jest Rafał Maślak, który tańczy w parze z Agnieszką Kaczorowską. W rozmowie z AfterParty.pl Rafał przyznaje, że nie wyobraża sobie tańczyć z kimś innym. Dodaje jednak, że zdążył nawiązać dobry kontakt z innymi tancerkami, a swój los w programie pozostawia w rękach fanów.



Jeśli udało by mi się przejść do kolejnego odcinka TzG to właściwie nie wiem, z kim chciałbym zatańczyć. Ta zmiana bardzo mnie zaskoczyła, ale tak podobno jest w amerykańskiej edycji, że na jeden tydzień następuje zamiana partnerów tanecznych. Bardzo się zżyłem z Agnieszką i nie wyobrażam sobie innej partnerki, ale skoro już jest taka decyzja, to w sumie jest mi wszystko jedno. Przez te kilka tygodni poznałem się ze wszystkimi dziewczynami. Z każdą tancerką z programu mam dobry kontakt. Jak zadecydują widzowie i publiczność, tak będzie - zapewnia w rozmowie z nami Mister Polski.