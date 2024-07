Kilka tygodni temu media obiegły plotki, że magazyn "Playboy" złożył propozycję nagiej sesji Agnieszce Kaczorowskiej. Tancerka i aktorka miała odmówić z uwagi na zbyt niskie wynagrodzenie, ale szybko okazało się, że tabloidy nieco przekoloryzowały tę historię, a my sprawdziliśmy ją u źródła. Przypomnijmy: Dlaczego Kaczorowska odrzuciła sesję dla Playboya? Mamy komentarz

Dla fanów wdzięków Agnieszki mamy jednak dobrą wiadomość, bowiem już niebawem będą mogli zobaczyć ją w całkowitym negliżu. Jak donosi "Fakt", Kaczorowska pokaże się nago już w najbliższym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Jak do tego dojdzie? Tancerka ma bowiem odtworzyć słynną scenę z filmu "American Beauty", w którym główna bohaterka leży nago obsypana płatkami czerwonych róż. Szykuje się zatem niesamowita gratka i to nie tylko dla Rafała Maślaka.



Szykujemy dużą niespodziankę w najbliższym odcinku Tańca, Rafał Maślak z Agnieszką Kaczorowską zatańczą walca wiedeńskiego do utworu Bon Jovi – „Bed of roses” i mamy zamiar zacząć to ujęciem… nagiej Kaczorowskiej, która obsypana tylko płatkami róż leży na parkiecie… jak w „American Beauty”. To będzie bardzo zmysłowy taniec! - zdradza w "Fakcie" osoba z produkcji.