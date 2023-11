To już pewne! Związek Marceliny Zawadzkiej i Rafała Jonkisza należy do przeszłości, co w jednym z wywiadów potwierdziła ostatnio sama Zawadzka. Plotkowano, że to właśnie prezenterka zakończyła trwający osiem miesięcy związek, rzekomo z powodu innego podejścia do życia jej partnera. Ile w tym prawdy?

Reklama

Po raz pierwszy głos w tej sprawie zabrał sam Rafał Jonkisz. W rozmowie z „Party” zdradził, dlaczego naprawdę rozstali się z Marceliną.

Po wielogodzinnych rozmowach zdecydowaliśmy się rozstać. To była bardzo trudna, ale przemyślana i świadoma decyzja – powiedział „Party” Rafał Jonkisz.

Dlaczego związek nie przetrwał próby czasu? Jeszcze w połowie marca paparazzi przyłapali parę na imprezie urodzinowej Wiktorii Gąsiewskiej. Zakochani czule się obejmowali i całowali. Ale ich szczęście nie trwało długo...

Marcelina przyznała ostatnio, że najlepiej byłoby powiedzieć, że rozstania kończą się przyjaźnią, ale nie zawsze tak bywa. Jak było w ich przypadku?

Teraz będziemy szli przez życie jako przyjaciele, z czego bardzo oboje się cieszymy. Cały czas się widujemy i z pewnością się to nie zmieni – zapewnia Jonkisz.

W rozmowie z "Party" mister Polski zdradził, że on i Zawadzka pozostają w stałym kontakcie. Maja ku temu ważny powód. Jaki?

Wiem, że mogę liczyć na dobre słowo od Marceliny, tak samo jak ona może liczyć na moją pomoc. Zawsze będziemy się wspierać, bo nie chcemy, żeby nasza znajomość się zakończyła. Jest zbyt wartościowa – przyznaje Rafał.

Więcej o kulisach rozstania Marceliny Zawadzkiej i Rafała Jonkisza przeczytasz w nowym "Party".

Party.pl

Marcelina Zawadzka i Rafał Jonkisz byli parą tylko przez osiem miesięcy.

Instagram