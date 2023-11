Marcelina i Rafał Jonkisz nie są już parą! Pozostają jednak przyjaciółmi. Zawadzka nie chce zdradzać powodów ich rozstania:

Tak, to prawda. Ja nie mówię o swoim życiu prywatnym, bo czasem mnie to przerasta. Zaczyna się związek, człowiek z kimś się spotyka i myśli idealistycznie o danej relacji. Jednak nigdy nie wiemy, co nas spotka w życiu. (...) Stało się! Dużo osób nie wie, jaka była prawda. Staram się o tym nie mówić, aby nie stawiać kogoś w niefajnej sytuacji. Najlepiej powiedzieć, że związki kończą się przyjaźnią, a bywa różnie. Teraz z Rafałem lubimy się, ale nie jesteśmy razem - powiedziała gwiazda w rozmowie z pomponik.pl