Rafał Brzozowski w rozmowie z mediami skomentował doniesienia o jego planowanym spotkaniu z Edytą Górniak! Gwiazdor TVP potwierdził informacje portalu pudelek.pl i przyznał, że w majówkę rzeczywiście pojedzie w góry żeby zobaczyć się z artystką. Rafał Brzozowski odniósł się również do plotek dotyczących jego relacji z Edytą Górniak!

Kiedy kilka tygodni temu okazało się, że Rafał Brzozowski w tym roku będzie naszym reprezentantem w Konkursie Eurowizji to właśnie Edyta Górniak nie ukrywała, że mu kibicuje i wspiera. Artystka potwierdziła to podczas wspólnej relacji na Instagramie. Po spotkaniu w sieci okazało się, że Rafał Brzozowski i Edyta Górniak umówili się na wizytę muzyka w górach, gdzie teraz przebywa gwiazda polskiej sceny muzycznej.

Rafał przyjedzie do Edyty w góry w majówkę. Będą pracować nad jego piosenką na Eurowizję. Edyta sama mu to zaproponowała, bo ma kilka rad, które Rafał mógłby wykorzystać podczas konkursu. Zrobią sobie takie muzyczne warsztaty- donosił informator portalu pudelek.pl.

Teraz Rafał Brzozowski w rozmowie z portalem pomponik.pl skomentował medialne doniesienia i potwierdził, że rzeczywiście za kilka dni spotka się z Edytą Górniak.

Trochę muszę to sprostować. Jadę się spotkać z Edytą, a to jest co innego. Ja nie będę u niej mieszkał i spędzał z nią tej majówki. Spotykamy się na pewno, bo chcemy popracować przy piosence - powiedział Rafał Brzozowski. (...) Prywatnie też jest taki czas, żeby trochę porozmawiać i trochę zresetować umysł - dodał w rozmowie z portalem pomponik.pl.