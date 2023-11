Rafał Brzozowski od nowego sezonu został prowadzącym "Jaka to melodia?". Zastąpił na tym miejscu Norbiego. Szybko okazało się, że ta decyzja to był strzał w dziesiątkę! Słupki oglądalności są jednoznaczne. Wokalista sprawdził się lepiej niż Norbi, a jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o Roberta Janowskiego. Program z którym z nich cieszy się większą oglądalnością?

Rafał Brzozowski najlepszym prowadzącym "Jaka to melodia?"

Kiedy pojawiła się informacja, że Rafał Brzozowski, który do tej pory prowadził „Koło fortuny” zamieni się z Norbim i przejmie muzyczny program „Jaka to melodia?”, widzowie mieli wątpliwości, czy to słuszna decyzja. Jednak już po pierwszym odcinku nowego sezonu, okazało się, że muzyk idealnie pasuje do nowej roli, a Internauci są zachwyceni i podkreślają w komentarzach, że w końcu odpowiednia osoba zastąpiła Roberta Janowskiego.

Właściwy człowiek na właściwym miejscu! On się naprawdę nadaje! Najlepszy prowadzący, z chęcią będę oglądać Rafal Brzozowski najlepszy????????????zostan w jaka to melodia

Robert Janowski czy Rafał Brzozowski?

Robert Janowski przestał prowadzić program „Jaka to melodia?” po 20 latach. Dziennikarz obecnie pracuje w TV Puls, gdzie prowadzi program muzyczny „Gra muzyka”. Po jego odejściu pojawiło się mnóstwo krytycznych głosów, a wiele osób wyrokowało, że „Jaka to melodia?” nie przetrwa bez Janowskiego. Jednak TVP zdecydowało się kontynuować zmiany i w zastępstwie gwiazdora zatrudnili Norbiego. Po jednym sezonie z showmanem znów przyszedł czas na zmiany. Tym razem zdecydowano, że prowadzącym hit TVP1 zostanie Rafał Brzozowski. Ta decyzja okazała się słuszna, co potwierdzają wyniki oglądalności. Jak donosi se.pl program Roberta Janowskiego oglądało 440 tys. widzów, a „Jaka to melodia?” może pochwalić się wynikiem 1,7 miliona.

Którego prowadzącego wolicie?

Rafał Brzozowski został bardzo ciepło przyjęty przez widzów "Jaka to melodia?"

Rafał Brzozowski i Norbi zamienili się prowadzeniem programów "Jaka to melodia?" i "Koło fortuny"

