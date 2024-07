Agnieszka Radwańska skomentowała aferę dopingową z udziałem Marii Szarapowej. Słynna tenisistka kilka dni temu, podczas konferencji prasowej przyznała się, że w jej organizmie wykryto zakazaną od 1 stycznia substancję. Szarapowa tłumaczyła się wówczas, że od 10 lat przyjmuje środek o nazwie meldonium. Rosjanka zapewniła, że nie wiedziała, iż w tym roku specyfik znalazł się na liście zakazanych substancji Międzynarodowej Federacji Tenisowej.

Sprawa Szarapowej zaskoczyła jej fanów i sportowców. Agnieszka Radwańska przed turniejem w Indian Wells w rozmowie z dziennikarzami przyznała, że była w szoku po tym, co przytrafiło się jej koleżance.

Byłam w szoku, kiedy usłyszałam jej słowa. To bardzo smutny dzień i bez wątpienia błąd, ale rozumiem to, jak mogło to się stać. Jestem przerażona, ponieważ wiem, że każda tabletka może zawierać coś zabronionego. W tym roku byłam badana na obecność środków dopingujących trzy razy. Kiedy jestem chora, biorę tylko aspirynę, bo zawsze boje się, że w innych tabletkach może być coś zakazanego. To, co się stało, to smutny dzień dla tenisa, ale co mogę powiedzieć więcej? Wszyscy czekamy teraz na to, co z tą sprawą zrobią władze naszego sportu. Tak naprawdę nie mam pojęcia, co się może stać dalej. Sama nie odczytałam maila z wiadomością od WADA. Nie sprawdzałam listy zakazanych leków. Zajął się tym mój lekarz - przyznała Radwańska.