Katarzyna Dowbor wraca do remontów. Właśnie to ogłosiła

Katarzyna Dowbor postawiła na własny adres w słonecznej Hiszpanii. 57-letnia dziennikarka kupiła dom w Marbelli, bardzo blisko nieruchomości Macieja Dowbora i Joanny Koroniewskiej-Dowbor. To miejsce zna od lat, bo wcześniej regularnie wpadała do rodziny w odwiedziny. Teraz zapowiada jednak nie tylko nowy rozdział, ale i poważne wyzwanie: generalny remont i urządzenie wnętrz w zdecydowanym, andaluzyjskim klimacie.

Marbella od dawna przewija się w życiu rodziny Dowborów. Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska-Dowbor kupili tam dom kilka lat temu, a Katarzyna Dowbor często korzystała z ich gościny. Z czasem okolica i klimat tak mocno ją do siebie przekonały, że zaczęła myśleć o własnym miejscu w sąsiedztwie. Warto przypomnieć, że w hiszpańskim raju nieruchomość nabyli wcześniej też m.in. Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna.

Kluczowe w tej decyzji było jednak postawienie granic, które w praktyce dają wszystkim więcej swobody. Nowy dom ma być oddalony o około pięć minut drogi od nieruchomości syna i synowej, więc bliskość zostaje, ale w innym układzie: każdy ma swoją przestrzeń, bez wrażenia, że ktoś komuś wchodzi w codzienność.

Ile można dzieciom na głowie siedzieć… Ja tak samo pokochałam to miejsce i stwierdziłam, że lepiej dać im trochę swobody. Oni mają swoje, a ja swoje. Mały dom do remontu, wiadomo, jak ja kocham remonty, trochę mi tego brakowało, wiec duży remont powiedziała Katarzyna Dowbor na łamach serwisu Pomponik.

Kupno domu w Hiszpanii nie oznacza u Katarzyny Dowbor szybkiej przeprowadzki i gotowego wnętrza pod klucz. Wręcz przeciwnie: wybrała niewielki dom do remontu i od razu zapowiedziała duże prace. W jej przypadku nie jest to pusty slogan. Dziennikarka podkreśla, że własnoręcznie wyremontowała i urządziła już siedem domów, a teraz przygotowuje się do ósmego projektu.

Dużo rzeczy już wymyśliłam, jestem wdzięczna moim przyjaciołom architektom i budowlańcom, którzy mi podpowiadają, doradzają. Styl będzie absolutnie andaluzyjski: jasno, kolorowo, patchworkowo, fajnie przekazała Pomponikowi.

Choć brzmi to jak spełnienie marzenia o życiu pod palmami, Katarzyna Dowbor wyraźnie zaznacza, że nie planuje przeprowadzki na stałe. Jej codzienność nadal jest związana z Polską: ma obowiązki rodzinne, opiekuje się mamą, która ma 93 lata, a do tego dochodzą zwierzęta i praca. Warto przypomnieć, że dziennikarka związana jest z „Pytaniem na śniadanie”. Niedawno Katarzyna Dowbor ogłosiła duże zmiany.

Nic się nie zmieniło, obowiązki są dla mnie najważniejsze. Po pierwsze moja mama, która ma 93 lata i już nie bardzo chce jeździć, moje zwierzęta (...) którym trzeba poświęcać czas (...) Mam pracę, którą kocham. Będę bywała, kiedy będzie jakaś przerwa i będę mogła poprosić kogoś o opiekę nad mamą i zwierzętami wyjaśniła.

