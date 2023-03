Magdalena Stępień pokazała partnera, a teraz gorzko wyznaje: "Każdego dnia jesteśmy hejtowani"

Tegoroczny dzień Wszystkich Świętych nie był łatwy Magdaleny Stępień. Modelka wspominała synka, który zmarł pod koniec lipca. Uczestniczka "Top Model" tuż przed świętem udzieliła pierwszego wywiadu po rodzinnej tragedii, w którym zdradziła, że w spotkania z psychologiem i modlitwa pomagają jej przetrwać. Była partnerka Jakuba Rzeźniczaka we wtorek, 1 listopada zwróciła się do internautów. Gwiazda przyznała, że za nią bardzo trudny dzień i podziękowała za wsparcie. Pokazała też, co zobaczyła na grobie małego Oliwiera. Magdalena Stępień wdzięczna za wsparcie: "Naprawdę brak mi słów, przepraszam, ale głos mi się łamie" Magdalena Stępień wspominała zmarłego synka w dzień Wszystkich Świętych, publikując na swoim Instagramie zdjęcia oraz nagrania Oliwiera. Później modelka nagrała internautom wideo, w którym opowiedziała o tym, co przeżyła podczas święta. Przyznała, że wsparcie ludzi dało jej siłę i bardzo poruszyło. Zobacz także: Magdalena Stępień opublikowała zdjęcie grobu Oliwierka. Poruszający wpis Moi drodzy, jak się domyślacie pewnie, był to dla mnie bardzo trudny dzień. Ale to, co zobaczyłam przy grobie mojego synka, ilość miłości, którą zanieśliście koło jego grobu, wzruszyła mnie do łez, odebrała mi mowę, naprawdę, płakałam - zaczęła. Uczestniczka "Top Model" wyznała, że nadal nie może uwierzyć w to, że los jej synka zainteresował tak wiele obcych osób, które bezinteresownie postanowiły ją wesprzeć. Dla mnie to jest po prostu coś niewiarygodnego, żeby obcy ludzie tak przejęli się historią tego małego chłopca, bo dla nich to jest chłopiec, zwykły chłopiec, który był chory. Ale jednak Oliwier był kimś wyjątkowym, był cudownym chłopcem, który wlał miłość do serc wielu mu obcych ludzi. Pokazał, jak walczyć, pokazał, jak się...