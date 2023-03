Magdalena Stępień pokazała romantyczne zdjęcie z randki z partnerem. Tak dba o nią ukochany

Magdalena Stępień od kilku miesięcy próbuje poradzić sobie z ogromnym bólem po stracie ukochanego synka. Po śmierci dziecka modelka na jakiś czas zniknęła z mediów społecznościowych, ale ostatnio znów zaczęła publikować w sieci poruszające zdjęcia i wpisy, w których nie ukrywa ogromnej tęsknoty za dzieckiem. Teraz na Instagramie pojawił się nowy kadr i wzruszający komentarz Magdaleny Stępień... Magdalena Stępień o zmianach po śmierci syna Magdalena Stępień przez kilka miesięcy robiła wszystko, żeby uratować swojego synka, u którego lekarze zdiagnozowali ciężką chorobę. Była gwiazda "Top Model" zorganizowała zbiórkę pieniędzy na leczenie chłopca w Izraelu jednak pod koniec lipca zrozpaczeni rodzice dziecka poinformowali o jego śmierci. Pogrzeb Oliwiera odbył się na początku sierpnia i wzięli w nim najbliżsi chłopca. Po śmierci syna modelka zniknęła z Instagrama i przez kilka tygodni nie publikowała nic w sieci. Ostatnio to się zmieniło, a Magdalena Stępień pokazała m.in. grób Oliwiera i podziękowała internautom za wsparcie. Teraz z kolei modelka opublikowała swoje zdjęcie z plaży i zamieściła pod nim wpis, który porusza do łez. Strata dziecka zmienia nas. Nie tylko na kilka dni, tygodni czy miesięcy. Strata dziecka zmienia nas nie tylko na pierwszy rok, ale na całe życie- napisała Magdalena Stępień. Zobacz także: Magdalena Stępień we wzruszającym wyznaniu wspomina synka Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez MAGDALENA STĘPIEŃ (@magdalena___stepien) Pod wpisem Magdaleny Stępień pojawiło się mnóstwo...