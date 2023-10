Rodzina Majdanów znów się powiększyła. "Zaczynamy wspólne życie"

Rodzina Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana znowu się powiększyła. Do gangu Majdana, dołączyła przeurocza Francesca , czyli chihuahua, która zdążyła już skraść serca tysięcy internautów. Kiedy żona daje Ci synów, Ty dajesz jej córkę 😜 - napisał żartobliwie Radosław Majdan, pokazując zdjęcie z psiakiem Małgorzata Rozenek , jej mąż Radosław Majdan mają ogromne serce do zwierząt. Aktualnie oprócz szczeniaka mają także trzy dorosłe psy ras buldog amerykański i francuski. Gwiazda TVN jest zachwycona swoją nową czworonożną przyjaciółką i nieźle ją obkupiła! Zobaczcie zdjęcia Małgorzaty Rozenek z wyprawy do sklepu zoologicznego. Zobacz także: Małgorzata Rozenek pochwaliła się radosną nowiną! Henio Majdan postawił pierwsze kroki Małgorzata Rozenek odwiedza sklep zoologiczny i wychodzi z ogromną wyprawką dla psa Małgorzata Rozenek przyzwyczajona jest do obecności paparazzich. Ostatnio zrobili jej zdjęcia, gdy wybrała się na zakupy do sklepu zoologicznego, w którym kupowała gadżety dla Franceski, małego szczeniaka, który dołączył do jej rodziny. Zakupy ledwo mieściły jej się w rękach! Małgorzata Rozenek zakupiła między innymi legowisko, matę oraz kontener, w którym znajdowała się cała masa innych akcesoriów dla pieska. Po udanych zakupach, gwiazda udała się do swojego luksusowego samochodu, gdzie zapakowała wszystkie gadżety. Zobacz także: Małgorzata Rozenek na spacerze z rodziną w stylizacji za 100 tys. zł! Nowe zdjęcia paparazzi Oczywiście żona Radosława Majdana nawet przy okazji zwykłego wypadu do sklepu zoologicznego nie zapomniała o tym, aby wyglądać stylowo! Tego dnia gwiazda wybrała prostą bladoróżową sukienkę do łydek, długi cardigan w pasy oraz wygodne...