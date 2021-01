Radosław Majdan zgolił brodę i jest nie do poznania! Małgorzata Rozenek - Majdan zaskoczona metamorfozą męża "Jak ty wyglądasz!" 

Małgorzata Rozenek - Majdan i Radosław Majdan aktualnie przebywają na wakacjach w Meksyku. Cała rodzina bawi się wyśmienicie, a co więcej, sportowiec podczas urlopu zdecydował się również na niemałą metamorfozę! Mąż gwiazdy TVN postanowił najpierw zgolić swoją brodę pozostawiając jedynie "meksykański wąs", a potem, całkowicie ją ściął. Efekt? Radosława Majdana ciężko rozpoznać! Zobaczcie sami.

Radosław Majdan zgolił brodę! Ciężko go rozpoznać

W miniony weekend Małgorzata Rozenek - Majdan i Radosław Majdan wyruszyli całą rodziną w długą podróż. Na początku małżeństwo nie zdradzało dokąd leci, ale teraz już wiadomo, że dotarli do Meksyku, a dokładnie do miejscowości Tulum. Tam spędzą najbliższe tygodnie, wypoczywając w luksusowej rezydencji. Na szczęście Małgorzata Rozenek - Majdan jest w dalszym ciągu bardzo aktywna w mediach społecznościowych, dzięki czemu na bieżąco wiemy, co słychać u całej rodziny.

Ostatnio gwiazda zrelacjonowała swoją lekcję jogi, a tuż po niej zobaczyła swojego męża po... metamorfozie! Radosław Majdan zdecydował się na odważny krok i zgolił brodę! Najpierw pozostawił jedynie "meksykańskiego wąsa", co bardzo nie spodobało się jego żonie.

Twojej żonie się bardzo nie podoba i się przestraszyła, jak cię zobaczyła. [...] Jezu, jak ty wyglądasz! - powiedziała na InstaStory męża, Małgorzata Rozenek - Majdan.

Instagram

Ale chwilę później, Radosław Majdan zdecydował się na całkowite pozbycie zarostu, a efekt jego metamorfozy, pojawił się na InstaStory Małgorzaty Rozenek.

A teraz pokażę Wam, że Bogu dzięki mój mąż zgolił "meksykańskiego wąsa". Pysiuniu powiem Ci, że wśród moich followersów było: "Boże błagam niech Pani mu powie, żeby się ogolił" - powiedziała Małgorzata Rozenek.

Spójrzcie zatem jak teraz wygląda mąż gwiazdy. Różnica jest ogromna! Jak oceniacie - lepiej z brodą czy bez? Naszym zdaniem Radosław Majdan wygląda dużo młodziej!

Instagram

Do tej pory sportowiec był wierny swojej brodzie. Ciekawe, czy to będzie zmiana na dłużej!