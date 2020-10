Radosław Majdan zdradził, jakie miał objawy koronawirusa! "Potwornie mnie osłabił. Nie byłem w stanie wejść pod prysznic" 

Radosław Majdan w najnowszym wywiadzie opowiedział, jakie miał objawy koronawirusa. Kiedy były sportowiec trafił do szpitala? Stan zdrowia Radosława Majdana skomentowała równiez jego mama. Halina Majdan zdradziła przy okazji, jak czuje się Małgorzata Rozenek! Okazuje się, że gwiazda TVN również miała test na obecność koronawirusa.

Pandemia koronawirusa trwa już od wielu miesięcy. W tym czasie tylko w Polsce wykryto 228 318 przypadków zakażenia i aż 4 172 osoby zmarły. Niestety, ostatnio okazało się, że wśród osób zakażonych koronawirusem wirusem jest Radosław Majdan. Manager męża Małgorzaty Rozenek w rozmowie z portalem pudelek.pl poinformował wówczas, że sportowiec trafił do szpitala. Teraz sam Radosław Majdan w wywiadzie dla WP SportoweFakty opowiedział o objawach koronawirusa i zdradził, jak się teraz czuje.

(...) koronawirus totalnie mnie rozłożył- zdradził Radosław Majdan. Potwornie mnie osłabił. Do tego stopnia, że nie byłem w stanie wejść pod prysznic i się wykąpać. Takiego zmęczenia nie czułem nigdy w życiu, a przecież grałem kilka lat w piłkę i raczej się nie oszczędzałem. Do tego dochodziły inne bóle: przede wszystkim głowy. Rozrywało mi ją. Przez kilka dni leżałem w domu, w zasadzie ciągle spałem. - dodał.

Radosław Majdan zdradził, dlaczego trafił do szpitala.

Doszedł nienaturalny kaszel, dusiło mnie. Do tego stan podgorączkowy, apatia. Brałem antybiotyk, ale nie pomagał. Po kilku dniach w domu stwierdziłem, że nie ma już na co czekać i trzeba jechać do szpitala. Lekarze zrobili mi tomografię i zdecydowali, że sytuacja jest na tyle poważna, że muszę zostać. U mnie szczególnie rozwinęło się zapalenie płuc- portal sportowefakty.wp.pl cytuje Radosława Majdana.