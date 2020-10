Wiemy, ile po ciąży schudła już Małgorzata Rozenek-Majdan! Znamy sekret jej idealnej figury po porodzie

Choć od narodzin jej synka Henia minęły dopiero cztery miesiące, Małgorzata Rozenek-Majdan zachwyca już szczupłą sylwetką. Gwiazda schudła ponad 10 kilogramów i już niemal wróciła do formy sprzed ciąży. Jak się dowiedzieliśmy, zamierza zrzucić jeszcze tylko trzy kilo. Jak tego dokonała?

Ćwiczymy bez szaleństw, nie dłużej niż godzinę dziennie trzy razy w tygodniu. Małgosia jest bardzo systematyczna i to pomaga osiągnąć świetne efekty – mówi „Party” trenerka gwiazdy Lidia Wierzbowska. – Staramy się zmieniać rodzaj aktywności, bo ciało się przyzwyczaja, a najlepiej reaguje na nowe bodźce. Dodajemy więc co jakiś czas gumy oporowe, piłkę do pilatesu, elementy jogi – wyjaśnia Wierzbowska.