Radosław Majdan wspomina wyjątkowy wyjazd z Małgorzatą Rozenek. Niedługo potem spełniło się wielkie marzenie pary! "Jak tu nie wierzyć w legendy" 

Radosław Majdan na swoim Instagramie opublikował przepiękne zdjęcia z ubiegłorocznej podróży do Rzymu. Tam razem ze swoją żoną Małgorzatą Rozenek wrzucili monety do słynnej Fontanny di Trevi i jak się okazało wielkie marzenie pary spełniło się! Sam przyszły tata stwierdził, że z tego względu nie sposób nie wierzyć w legendy! Zobaczcie!

Radosław Majdan wspomina wspaniały wyjazd z żoną. Kilkanaście dni później spełniło się wielkie marzenie pary!

Przed Radosławem Majdanem i Małgorzatą Rozenek jedna z najpiękniejszych chwil w życiu - narodziny synka! Poród gwiazdy zbliża się wielkimi krokami i lada moment na świecie pojawi się maluszek. Jak wiadomo powiększenie rodziny było wielkim marzeniem pary, które spełniło się po długim okresie starań o potomstwo. Na szczęście z pomocą metody in vitro, małżeństwo już niedługo będzie mogło cieszyć się z narodzin dziecka.

Ostatnio na Instagramie Radosława Majdana pojawiły się zdjęcia z ubiegłorocznej podróży małżeństwa do Włoch. Para zdecydowała się wrzucić monety do słynnej Fontanny di Trevi. Jest to zwyczaj, który ma "zapewnić" turystom powrót do Rzymu. Okazało się, że to również było marzenie pary, aby wrócić do Włoch, jednak już w powiększonym składzie!

Wspominaliśmy dzisiaj z Małgosią naszą ostatnią rocznicę💥🎈 i to, że wrzucając monety do fontanny, mieliśmy nadzieję tam wrócić, ale już w większym składzie...😁 dwa tyg później moja żona była już w ciąży 💪jak tu nie wierzyć w legendy 😁 - napisał Radosław Majdan pod zdjęciami z podróży.

Internauci również przyznali, że w każdej legendzie jest ziarnko prawdy!

- marzenia się spełniają 😊 - Super zawsze w legendzie jest trochę prawdy - Życzenie i marzenie się spełniło a teraz wszyscy w skupieniu czekamy na #dzisiuśmajdana 🤱🏼🥰 - Mi tez się marzenie spełniło tam 😍😜 - piszą fani małżeństwa.

To fantastyczne, że wielkie marzenie pary się spełniło! Rzeczywiście nie sposób nie wierzyć legendom, kiedy ma się takie potwierdzenie jak w przypadku Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana!

Synek Radosława Majdana i Małgorzaty Rozenek powinien przyjść na świat już na początku czerwca! Poród gwiazdy to już kwestia dni!