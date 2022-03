Małgorzata Rozenek w drodze na zakupy pozuje przed swoim butikiem. Nowe zdjęcia paparazzi

Jej stylizacje podobają się fankom. Dlatego Małgorzata Rozenek-Majdan już jakiś czas temu stworzyła własną markę ubrań Mrs. Drama. Do tej pory można je było kupić jedynie online, ale już niedługo to się zmieni. Gwiazda w grudniu chce otworzyć butik! Zamierzenia są ambitne: to będzie ponad 200-metrowy lokal przy prestiżowej warszawskiej ulicy Mokotowskiej, gdzie swoje sklepy mają m.in. projektanci Robert Kupisz czy Anna Kuczyńska. Butik Mrs. Drama od początku był moim planem. Marka rozwija się w szybkim tempie, więc sklep stacjonarny jest naturalnym etapem. Już nie mogę się doczekać otwarcia. Właśnie rozpoczął się remont lokalu i mam nadzieję, że zdążymy bez problemów otworzyć go w grudniu " - mówi „Party” Małgorzata. Co można kupić w sklepie "Mrs. Drama" Małgorzaty Rozenek? Dresy, marynarki, swetry, a nawet kostiumy kąpielowe Mrs. Drama na razie można kupić tylko w internecie. Ceny? T-shirt od 120 zł. Sukienka: 439 złotych, kardigan 799 złotych, szal 399 złotych. Większość ubrań można obejrzeć na stronie Mrs. Drama na zdjęciach, na których pozuje w tych ubraniach właścicielka sklepu Małgorzata Rozenek-Majdan. View this post on Instagram A post shared by Małgorzata Rozenek-Majdan (@m_rozenek) Wszystko produkujemy i szyjemy ze szlachetnych materiałów w Polsce. Było to dla mnie kluczowe, żeby wykorzystać potencjał, który w nas drzemie. Drugą ważną sprawą było to, żeby ubrania były ponadczasowe i żeby kupując kilka projektów, można byłoby stworzyć z nich wiele stylizacji. Niezwykle kobiecych i stylowych " ,...