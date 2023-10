1 z 6

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zabrali syna na plac zabaw

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan prowadzą, bardzo intensywny tryb życia. Kilka dni temu pojechali do Sopotu, gdzie uczestniczyli w koncercie okazji 20-lecia TVN24, który odbywał się w ramach festiwalu Top of the Top. Teraz są już w domu i każdą wolną chwilę starają się spędzać z małym Heniem. Nieco ponad roczny synek Majdanów widocznie ma już swoje pierwsze ulubione miejsce czyli... plac zabaw!

