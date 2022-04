Radosław Majdan flirtuje z Małgorzatą Rozenek a internauci wbijają szpilę 

Małgorzata Rozenek-Majdan poczuła festiwalową atmosferę i zdecydowała się na fryzurę rodem z kalifornijskiego festiwalu Coachella. Gwiazda swoje blond włosy zamieniła na fioletowo-różowe warkoczyki do pasa. To ogromna zmiana! Internauci są zaskoczeni metamorfozą, głównie dlatego, że tego typu fryzury wybierają zazwyczaj nastolatki! Zobaczcie sami nowy look Małgorzaty Rozenek! Małgorzata Rozenek ma fioletowe włosy! Małgorzata Rozenek lubi zaskakiwać! Do niedawna gwiazda była wierna długim blond włosom do pasa, które wiosną ścięła, decydując się na modnego boba. Teraz zaskoczyła wszystkich fryzurą, którą możemy zazwyczaj oglądać na największych muzycznych festiwalach. Okazuje się, że gwiazda też dała się ponieść sopockiej "festiwalowej gorączce" i zdecydowała się na fioletowe warkocze. Pod zdjęciem napisała: Dzień dobry 🦄🦄🦄 przesłanie na dziś: Bądź swoim własnym unicornem🦄🦋🧚🏼‍♂️ ewentualnie my little pony😂😂😂😂😂😂😂😁 kochani dziś zaczynamy Sopot Festiwal i trochę dałam się ponieść festiwalowej gorączce - napisała Małgorzata Rozenek-Majdan na Instagramie. Wyświetl ten post na Instagramie. Dzień dobry 🦄🦄🦄 przesłanie na dziś: Bądź swoim własnym unicornem🦄🦋🧚🏼‍♂️ ewentualnie my little pony😂😂😂😂😂😂😂😁 kochani dziś zaczynamy Sopot Festiwal i trochę dałam się ponieść festiwalowej gorączce 😁💜🧚🏼‍♂️💖😉 o konkursach więcej na story 😘😘😘 Post udostępniony przez Małgorzata Rozenek-Majdan (@m_rozenek) Sie 13, 2019 o 3:38 PDT W...