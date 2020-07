Szczęśliwy tata Radosław Majdan pochwalił się nowymi zdjęciami! Ma jednak problem z wózkiem...

Radosław Majdan 1,5 miesiąca temu powitał na świecie swojego pierwszego syna. Od tego momentu, jego światem jest już nie tylko żona Małgosia, ale także malutki Henio. Właśnie na Instagramie świeżo upieczonego taty, pojawiły się nowe, rodzinne zdjęcia.

Radosław Majdan przyznał jednak, że w pewnej kwestii nie jest mu łatwo. O co chodzi? Sprawdźcie szczegóły!

Dokładnie 10 czerwca 2020 roku na świat przyszło upragnione dziecko Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana - Henio. Od tego czasu dumni rodzice nie przestają zamieszczać nowych fotografii ze swoją pociechą. Dziecko było dla tej pary ogromnym marzeniem - bardzo długo starali się, aby ich rodzina się powiększyła. Nic więc dziwnego, że swoim szczęściem małżonkowie chcą dzielić się z całym światem!

O ile dla Małgorzaty Rozenek Henio jest już trzecim synem, tak jak wiadomo Radosław Majdan został tatą po raz pierwszy w życiu. Mąż gwiazdy TVN bardzo angażuje się w opiekę nad Henryczkiem i pomaga swojej żonie we wszystkich obowiązkach.

Na Instagramie Radosława Majdana właśnie pojawiły się nowe zdjęcia całej trójki, a pod nimi znalazł się podpis, w którym sportowiec wyjaśnia, że nie jest mu łatwo w pewnej sprawie!

W komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo słów zrozumienia dla Radosława Majdana. To naturalne, że każda mama chce mieć swoje dziecko przy sobie non stop!

- skądś to my Matki tak mamy z tymi wózkami ps. Zauważ że kobieta nawet majac dziecko na rekach potrafi trzymac wozek i jezdzic nim nadal przod tyl i bujac jakby usypiala dziecko (które notabene trzyma na reku) 🤪🙊🙉🙈😊🤣🤣🤣💙 Serio ostatnio Maz mi to uświadomił pytaniem "Po co jezdzisz i bujasz pusty wózek?" 🙈🙉🙊😊🤪🤣 (pis.oryg.)

- No cóż Panie Radku, to się nazywa instynkt macierzyński. Ale wspierać i "kręcić" się przy wózeczku warto🙂. Pozdrawiam serdecznie.

- Ja to nawet w sklepie bujam wózkiem z zakupami 😂

- Haha skąd ja to znam 😊 - piszą fani.