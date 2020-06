Radosław Majdan opublikował piękne zdjęcia z synem! Zobaczcie, jak się opiekuje małym Henrykiem

Radosław Majdan opublikował na Instagramie piękny wpis i urocze zdjęcia ze swoim synkiem. Mały Henryk skradł serca internautów! Fani stwierdzili zgodnie, że dziecko gwiazdy TVN i byłego piłkarza, to cały tata. Musicie zobaczyć, jak Radosław Majdan opiekuje się maleństwem. Synek sportowca to sama słodycz!

Radosław Majdan zaledwie kilka dni temu zadebiutował w roli taty. Małgorzata Rozenek urodziła ich syna dokładnie 10 czerwca. Radosną wiadomość przekazał wówczas mąż gwiazdy TVN. W swoim wpisie na Instagramie nie ukrywał, że był to dla niego najszczęśliwszy dzień w życiu.

To najszczęśliwszy dzień mojego życia😍😍😍dzisiaj o godzinie 6.35 urodził się nasz piękny synek❤️ Jest silny, zdrowy i bardzo waleczny💪 3900 gr / 58 cm 👍 snuje już co do Niego plany😉 treningowe😂 Przed Wami HENIO❤️- napisał wówczas Radosław Majdan.