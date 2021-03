Radosław Majdan namawia Małgorzatę Rozenek na kolejne dzieci! Jej reakcja rozbawiła do łez wszystkich... oprócz Radzia. Dlaczego? 

Małgorzata Rozenek myśli o powiększeniu rodziny? Gwiazda, która w czerwcu 2020 roku po raz trzeci została mamą dla wielu kobiet jest prawdziwą inspiracją, a odkąd na świat przyszedł mały Henio, internautki z zaangażowaniem śledzą nie tylko karierę słynnej mamy, ale również jej życie rodzinne. Spacery na świeżym powietrzu, wyjazdy i podróże, czy wspólne wieczory w domowym zaciszu - wesoła gromada Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana tworzy naprawdę piękny obrazek, a Radosław Majdan znakomicie odnalazł się w roli taty i jak się okazuje, już namawia swoją żonę na kolejne dzieci! Po jej reakcji, raczej drugi raz się na to nie odważy... Musicie zobaczyć ten zabawny wpis!

Radosław Majdan chce więcej dzieci, a Małgorzata Rozenek?

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan to jedno z najsłynniejszych i najbardziej medialnych małżeństw w polskim show-biznesie, a niemal rok temu na świat przyszło ich pierwsze wspólne dziecko - Henio, który podbija internet jeszcze szybciej, niż jego sławni rodzice. Wygląda jednak na to, że Radosław Majdan już myśli, jak po raz kolejny zostać tatą, o czym Małgorzata Rozenek wygadała się na Instagramie innej słynnej koleżanki. Takiej reakcji jednak nikt się nie spodziewał. Kiedy Anna Lewandowska postanowiła zapytać swoich obserwatorów o to, czy śpią z dziećmi w łóżku - czym wywołała niemałe kontrowersje - głos zabrała właśnie perfekcyjna pani domu.

Nie tylko z dziećmi, ale jeszcze z psami 🤦‍♀️ 😂 😂 😂 weszli nam na głowę wszyscy 😂 😂 Do nas, nad ranem, jeszcze przychodzi nasz średni - od 9 msc, na przytulanie. George (buldog ang) w ogóle uważa, że to jest jego łóżko. Henryk nic nie uważa tylko sobie śpi, jak chce 😁 Panny prosie (buldożki francuskie) przychodzą rano i my z Radziem gdzieś po kątach, w nogach, poupychani dziwimy się, że jesteśmy niewyspani 😂 😂 😂 😂 - napisała Małgorzata Rozenek.

Wyobrażacie sobie tam miejsce jeszcze dla jednego dziecka? Jak widać Małgorzata Rozenek póki co też nie, choć jej mąż widzi tam... bliźniaki! Gwiazda zdradziła, co zrobiła, kiedy Radosław Majdan próbował ją namówić na kolejne dzieci.

No ludzie 🤪 a jak mnie mąż zapytał „może jeszcze bliźniaki?” To przyrzekam, że prawie Go pobiłam 😂 😂 😂 🤪 - dodała.

Spodziewalibyście się po Małgorzacie Rozenek takiej reakcji? Swoim wyznaniem jak zwykle rozbawiła internautów do łez.

Małgorzata Rozenek jest dumną mamą trzech synów. Czy niebawem gwiazda zdecyduje się na ponowne powiększenie rodziny?

Instagram

Choć Radosław Majdan wyszedł z propozycją postarania się o bliźniaki, Małgorzata Rozenek zdecydowanie o tym nie myśli.

Instagram

Jak się okazuje łóżko słynnego małżeństwa jest już wystarczająco okupowane, i to nie tylko przez dzieci, ale również zwierzęta. Wspaniała rodzina!