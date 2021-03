Anna Lewandowska opublikowała w sieci zdjęcie prostu z łóżka, a w szczerym wpisie przyznała, że jej córki wciąż śpią w sypialni rodziców. Trenerka chyba po raz pierwszy przyznała, że uwielbia przytulać się do Klary i Laury dlatego chętnie pozwala im na spanie w swoim łóżku. Jak na wyznanie młodej mamy zareagowały internautki? Do tej pory temat wspólnego spania dzieckiem zazwyczaj dzielił internautów, ale teraz wydaje się, że fani Anny Lewandowskiej są jednogłośni. Sprawdźcie, jak komentują wpis trenerki!

Czy dzieci powinny spać w łóżkach swoich rodziców? Zdania na ten temat są mocno podzielone - jedni uważają, że właśnie wtedy młode mamy budują z dziećmi naprawdę silną wieź oraz, że dzieci śpiące u boku rodziców czują się bezpieczniejsze i mają mniejsze problemy ze snem. Pozostali rodzice uważają z kolei, że nie powinno się spać z dziećmi m.in. ze względu na ich bezpieczeństwo. Jak czytamy na stronie mamaginekolog.pl, gdzie poruszono temat śmierci łóżeczkowej, wyniki wielu badań mówią wprost, że spanie dziecka zwłaszcza do 6. miesiąca życia zwiększa ryzyko jego zgonu (nagła śmierć łóżeczkowa SIDS). Dużo młodych mam nie śpi ze swoimi dziećmi właśnie w obawie przed tym, że mogą niechcący zrobić im krzywdę.

Teraz temat wspólnego spania z dziećmi poruszyła Anna Lewandowska.

Ja uwielbiam się przytulać (do męża również 😝😍), poza tym wiem, że kiedyś będę za tym baardzo tęsknić, dlatego korzystam do woli 😉- napisała Anna Lewandowska.

Jak wpis trenerki ocenili internauci? Okazuje się, że fanki Anny Lewandowskiej podzielają jej zdanie w kwestii wspólnego spania z dziećmi.

- Taak! córka codziennie wieczorem mówi, że do swojego łóżeczka pójdzie później 🙈😂 nad ranem zawsze się przeciska między mną a mężem, uwielbiamy to ❤️

- Śpie z dziećmi i nie ma miejsca dla Starego 🙈

- Ja też pozwalałam ☺️💛 dzieciaczki się nasycą i wyrosną z tego, a wierzę, że to tylko przysłuży się ich rozwojowi ☺️ korzystajmy 🥰

- Po każdej próbie odniesienia do swoich łóżek wracają jak bumerangi 😁 Trzeba korzystać z tego czasu, bo jeszcze zatęsknimy ❤️- komentują fanki.