Po rozwodzie z Dodą (a miało to miejsce w 2008 roku), Radosławowi Majdanowi co chwila przypisywana jest nowa partnerka. Były bramkarz Pogoni Szczecin każde pytanie dotyczące jego życia prywatnego i nowej miłości do niedawna zbywał milczeniem. Tym razem postanowił je przerwać...

W trakcie wywiadu dla programu "Dzień Dobry TVN" Radosław uchylił rąbka tajemnicy i potwierdził informację, że jest już zajęty.

- Tak, rzeczywiście spotykam się z kimś.

Gdy zapytano go, czy palnuje po raz kolejny wziąć ślub i założyć rodzinę, Majdan nie zaprzeczył! Co więcej, wyznał, że chciałby jeszcze kiedyś stworzyć dom, bo jak sam twierdzi - do trzech razy sztuka.

Pierwszą żoną Radka była Sylwia Majdan, która zajmuje się projektowaniem ubrań i prowadzi butik.

Domyślacie się, kim jest jego nowa miłość?

wk