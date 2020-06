Radosław Majdan dziękuje za życzenia... Czyżby Małgorzata Rozenek już urodziła?!

Emocje w rodzinie Majdanów sięgają zenitu! Czerwiec jest niezwykle radosny dla Małgosi, Radka i chłopców. W końcu na samym początku świętowali Dzień Dziecka i urodziny Małgorzaty, a za chwilę będą mogli świętować kolejną ważną datę! A może to dziś?!

Radek opublikował rodzinne zdjęcie i podziękował za życzenia... Czy to oznacza, że ich rodzina jest już w powiększonym składzie?

Małgorzata Rozenek już urodziła?

Małgorzata Rozenek jest już na finiszu swojej ciąży. Upragnione dziecko pojawi się na świecie lada chwila. Radek zabrał całą rodzinę do ulubionego miejsca, gdzie spędzają ostatnie chwile przed narodzinami maleństwa. Perfekcyjna mama jest aktywna na swoich profilach społecznościowych każdego dnia, lecz dzisiaj nie napisała nic. Czyżby to znaczyło, że właśnie rodzi się jej trzeci syn? To właśnie po nieobecności w mediach fani domyślili się, że córeczka Anny i Roberta Lewandowskich już się urodziła, czy podobnie będzie w przypadku Majdanów?

Na profilu Radka pojawiło się właśnie kolejne rodzinne zdjęcie. Podziękował za wszystkie ciepłe słowa, jakie ich rodzina otrzymała w ostatnich dniach:

Bardzo Wam dziękujemy za życzenia🎂 dla mojej Małgorzaty🤩 Miłego dnia👍😊

Na zdjęciu, które dodał Małgorzata pozuje w stroju kąpielowym, dokładnie tym samym, w którym zdjęcia publikowała wczoraj. Może na kolejnym opublikowanym zdjęciu będą pozować już w piątkę?

Radosław Majdan opublikował rodzinne zdjęcie, na którym w imieniu żony podziękował za wszystkie urodzinowe życzenia. Czyżby Małgorzata właśnie rodziła ich wymarzonego synka?

Czy pierwsze wspólne dziecko Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana przyjdzie na świat 3 czerwca?