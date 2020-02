Radosław Majdan zrobił zdjęcie śpiącej Małgorzacie Rozenek! Chyba nie będzie zadowolona! 

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek już niedługo po raz pierwszy zostaną rodzicami! Para nie posiada się ze szczęścia i już przygotowuje się do narodzin dziecka. Ciężarna gwiazda jednak nie zwalnia tempa i cały czas jest aktywna. Ostatnio Radosław i Małgorzata wybrali się do Nowego Jorku. Na szczęście troskliwy małżonek uroczo zajął się żoną podczas długiej i wyczerpującej podróży!

Radosław Majdan troszczy się o ciężarną Małgorzatę Rozenek

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek właśnie polecieli do Nowego Jorku. Jak zdradziła gwiazda TVN na swoim InstaStory, para ma do załatwienia kilka zawodowych spraw. Na lotnisku przyszli rodzice nie szczędzili sobie czułości i widać, że są w sobie szaleńczo zakochani! Nic więc dziwnego, że Radosław stara się zapewnić mamie swojego dziecka bezpieczeństwo i poczucie komfortu. Nawet podczas lotu do Nowego Jorku postarał się, aby Małgorzata mogła dobrze znieść podróż. Swoje starania udokumentował i opublikował na Instagramie.

Zadbałem o wygodę mojego ciążowego Pysia, który przespał prawie cały lot👍🤣 ale po przebudzeniu nie była chętna do pozowania 😂😂😂 Ona 😂😂😂 - napisał na Instagramie Radosław Majdan.

Fani również są zachwyceni, że Radosław Majdan tak dba o swoją ukochaną, a niektórzy nawet... zazdroszczą Małgosi takiego męża!

- Tylko pozazdroscic😀 - Wspaniała z Was Para :)...rozczulająca jest ta Pana troska o żonkę :) - W sumie to bardzo rozczulające to zdjęcie 👍najlepszego dla Was! - Dobry kochający mąż... super - Taka miłość w sam raz idealna ♥️ pozdrawiam urocza Parę Pysiow 👍

My również jesteśmy rozczuleni troską Radosława Majdana o żonę! Małgosia może liczyć na ogromne wsparcie ze strony męża. Chyba nikt nie ma już wątpliwości, że będzie także świetnym tatą. Ciekawe tylko, co Małgosia powie na te fotki :)

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zostaną rodzicami już za kilka miesięcy!