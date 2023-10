Małgorzata Rozenek - Majdan kilka miesięcy temu rozpoczęła swoją przygodę z aktorstwem! Gwiazda TVN wystąpiła w filmie Patryka Vegi "Miłość, seks i pandemia", w którym nie zabrakło również gorących i erotycznych scen z jej udziałem!

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z żoną Radosława Majdana, która wyjawiła nam, że podczas nagrywania tak odważnych scen nie miała w głowie nikogo innego, oprócz swojego ukochanego.

Ja mam tego Radzia w głowie i ja mam go tak bardzo w głowie i w sercu i wszędzie, że nawet Bradley Cooper, którego kocham miłością wielką, się do mojego Radosława jakoś tak... nie bardzo! [...] To jest trochę tak, że będąc kobietą tak kochaną i kochającą swojego męża, jest mi dużo łatwiej grać z męskimi partnerami, bo po prostu wiesz, że tam się nic nie wydarzy - powiedziała nam Małgorzata Rozenek