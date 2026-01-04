Wokalista zespołu Weekend, Radosław Liszewski, i jego żona Dorota obchodzą wyjątkowy jubileusz, 30. rocznicę ślubu. Para wzięła ślub trzy dekady temu w drugi dzień Świąt Wielkanocnych, co czyni ich rocznicę jeszcze bardziej symbolicznie wyjątkową. W programie "Halo tu Polsat" opowiedzieli o początkach swojego związku, życiu małżeńskim oraz wielkiej niespodziance, którą Radek przygotował specjalnie dla ukochanej.

Radek Liszewski zrobił żonie wyjątkową niespodziankę z okazji 30. rocznicy ślubu

W niedzielę, 4 stycznia 2026 roku, Radosław Liszewski wraz z żoną Dorotą, gościli w "Halo tu Polsat", gdzie opowiedzieli o swojej miłości. Para w tym roku będzie świętować 30. rocznicę ślubu. Wyjątkowa okazja sprawiła, że lider Weekend zdradził, że przygotował dla ukochanej niecodzienny prezent.

Muzyk zdecydował się nakręcić z nią teledysk do piosenki, którą skomponował dziewięć lat temu z myślą o ich relacji. Cała akcja została zrealizowana w Hiszpanii, a Dorota dowiedziała się o niej dopiero na miejscu.

Zostałam postawiona przez Radka przed faktem dokonany - przyznała Dorota Liszewska.

Nie miała makijażu ani przygotowanej stylizacji, co jeszcze bardziej podkreślało spontaniczny charakter całego przedsięwzięcia. Radek tłumaczył, że nie chciał stresować żony wcześniejszymi zapowiedziami, wierząc, że spontaniczne emocje sprawią, iż efekt końcowy będzie jeszcze piękniejszy.

Tak poznali się Radosław Liszewski i jego żona Dorota

Historia ich miłości sięga lat młodości, kiedy to poznali się na lokalnej dyskotece. Radosław i Dorota znali się wcześniej z widzenia, ale dopiero wspólna zabawa na parkiecie połączyła ich na dobre.

Ja nigdy tego nie zapomnę, jak żeśmy trafili na siebie na tej dyskotece. To było trochę jak z filmu hollywoodzkiego. Dorota była ze swoimi przyjaciółmi, z siostrą, ja ze swoimi no i nagle obracamy się na siebie - zdradził muzyk.

Początkowa relacja szybko przerodziła się w głębokie uczucie, które doprowadziło do ślubu w wieku zaledwie 19 lat.

Małżeństwo bez cichych dni – sekret zgodnego życia Liszewskich

W rozmowie z prowadzącymi program "Halo tu Polsat" para podkreślała, że podstawą ich udanego małżeństwa jest komunikacja.

My dużo ze sobą rozmawiamy, to jest może klucz do naszego sukcesu - podkreślił Radosław Liszewski.

Para zaznaczyła, że w ciągu 30 lat nigdy nie mieli tzw. cichych dni. Pomimo pracy i licznych koncertów wokalisty, udało im się stworzyć stabilną i pełną ciepła relację. Dorota, która przez lata wspierała męża, przyznała, że nawet trudne chwile były łatwiejsze dzięki wzajemnemu zrozumieniu i kompromisom.

Miłość do Doroty była dla Radosława inspiracją nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym. To właśnie emocje towarzyszące relacji małżeńskiej natchnęły go do stworzenia takich utworów jak "Ona tańczy dla mnie".

Takie piosenki się pisze, kiedy człowiek bardzo kocha – przyznał Liszewski.

Zobacz także:

Radek Liszewski zrobił żonie wyjątkową niespodziankę z okazji 30. rocznicy ślubu, Fot. Gałązka/AKPA