Zbliża się koniec 2025 roku, który obfitował w wiele wyjątkowych wydarzeń w polskim show-biznesie. Ostatnie dni to idealny moment na roczne podsumowanie miłosnego życia gwiazd. Kto w tym roku wziął ślub i rozpoczął nowy etap w swoim życiu? Jedną z par są Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Małżeństwo opublikowało w mediach społecznościowych wiele pięknych zdjęć z tego wyjątkowego dnia. Ślub wzięła również jedna z najpopularniejszych par influencerów, Wersow i Friz, a także Anita i Adrian, którzy poznali się dzięki programowi „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Jak wyglądały ich wesela? Tylko spójrzcie!

Te gwiazdy wzięły ślub w 2025 roku

Rok 2025 był pełen miłosnych momentów w życiu gwiazd. To właśnie w tym roku, wiele znanych celebrytów zostało mężem i żoną, przysięgając sobie miłość przy ślubny kobiercu. Ilość nowych małżeństw robi naprawdę spore wrażenie. Zobaczcie sami, kto publicznie ogłosił swój związek i rozpoczął nowy start w życiu!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie "tak"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nigdy nie kryli się ze swoją miłością do siebie. W mediach społecznościowych chętnie publikowali mnóstwo wspólnych zdjęć na których widać było, że ich miłość kwitnie.

25 października 2025 roku nareszcie nastał moment, aby mogli przypieczętować swoją miłość. Ich uroczystość odbyła się w pięknym hotelu położonym w Poleskim Parku Narodowym, a wesele urządzone było z rozmachem. Katarzyna Cichopek miała na sobie piękną suknię, uszytą na zamówienie. Na jej widok, Maciej Kurzajewski oniemiał!

Kochanie wyglądasz obłędnie. Jesteś aniołem powiedział Maciej Kurzajewski, gdy ujrzał swoją wybrankę.

Wersow i Friz wzięli ślub w 2025 roku

Najpopularniejsza para influencerów w polskim Internecie, wzięła w tym roku ślub. Friz i Wersow pobrali się w sierpniu w słonecznej Grecji. Wiśniewscy zdradzili, że organizacja całej uroczystości wyniosła ich 2 miliony złotych. Na ślub zaproszona została cała rodzina i same najbliższe osoby. Wesele było dopracowane w każdym calu, co widać na zdjęciach, które opublikowali na swoich Instagramie.

Na początku października, do kin trafił nawet film opowiadający historię ich związku, pt. "FRIZ & WERSOW. Miłość w czasach online".

Nasz najlepszy dzień w życiu 🤍🙌🏼Pełen miłości, emocji i bliskości.Wszystko było lepiej niż sobie wymarzyliśmy.Patrząc na te zdjęcia, czujemy pełnie szczęścia, która towarzyszyła nam tamtego dnia. ✨ napisała Weronika Wiśniewska na swoim Instagramie.

Anita i Adrian ze "ŚOPW" wybrali siebie po raz drugi

Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak to byli uczestnicy programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Podczas programu wzięli telewizyjny ślub, ale po ośmiu latach bycia razem stwierdzili, że to dobry moment, by powiedzieć sobie „tak” już z pełną świadomością.

Małżeństwo doczekało się już dwójki dzieci. W lipcu media obiegła smutna wiadomość dotycząca stanu zdrowia Adriana. Wykryto u niego glejaka IV stopnia, co zmusiło go do podjęcia intensywnego leczenia. Mimo to choroba nie przeszkodziła zakochanym w przygotowaniach do uroczystości.

Anita i Adrian to żywy przykład prawdziwej miłości, która mimo przeciwności losu nigdy nie gaśnie. Anita opublikowała na swoim Instagramie wzruszający wpis.

Ślub z obcą osobą zakończył się ślubem z osobą, którą kochamy nad życie. To wszystko zostanie z nami na zawsze, a niech to światło, które wtedy się pojawiło sprawi, że da się odwrócić ten los. pisze Anita Szydłowska-Szymaniak na Instagramie.

Klaudia i Valentyn z rolnik szuka żony

Klaudia i Valentyn poznali się w 9. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Po zakończeniu show Valentyn przeprowadził się na gospodarstwo do Klaudii, znalazł tam pracę i dzięki temu mógł codziennie widywać swoją ukochaną.

W tym roku nadszedł dla nich wiekopomny moment. Ceremonia ślubna odbyła się w Nowej Woli, a wśród zaproszonych bliskich i przyjaciół nie mogło zabraknąć prowadzącej program Marty Manowskiej oraz zaprzyjaźnionych uczestników poprzednik edycji „Rolnika szuka żony”: Tomasza, Adrianny i Michała.

Na oficjalnym Instagramie programu "Rolnik szuka żony" pojawił się specjalny wpis dla młodej pary z gratulacjami od twórców show.

Jako ekipa #Rolnikszukażony mamy to szczęście, że co jakiś czas możemy podzielić się takim zdjęciem 🙂Klaudio! Walentynie! Powodzenia na nowej drodze życia! Niech Wasze wspólne dni wypełnione będą radością i szczęściem!

Przed ślubnym kobiercem stanęli Jacek Kopczyński i Agnieszka Kustosz

Ku zaskoczeniu internautów, Jacek Kopczyński i Agnieszka Kustosz pobrali się w tym roku. Ich ślub było lekko tajemniczy, gdyż para nie upubliczniała zbyt wielu zdjęć z uroczystości, chcąc zachować najpiękniejsze momenty tylko dla siebie.

Świadkowa, Joanna Kurowska opublikowała na swoim Facebooku całkiem obszerny wpis na którym zdradziła trochę szczegółów z uroczystości. Dodała także zdjęcia na których widać świeżo upieczonych małżonków.

Lubię jak się ludzie kochają , a jak do tego się żenią to serce ♥️ moje się raduje wyznała we wpisie.

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska przysięgli sobie miłość

Ślub Maciej Orłosia z Pauliną Koziejowską trzymany był w tajemnicy do samego końca. Dopiero kilka tygodni po uroczystości, para potwierdziła, że zawarła związek małżeński. Maciej Orłoś poznał Paulinę w 2022 roku, a już dwa lata później zostali narzeczeństwem.

Pod koniec sierpnia 2025 roku, na swoich mediach społecznościowych podzieli się wesołą nowiną.

Ostatnio w mediach pojawiły się informacje o naszym ślubie. Niniejszym potwierdzamy - kilka tygodni temu powiedzieliśmy sobie tak! Jednocześnie jednak prostujemy pewną nieścisłość, która wkradła się do informacji na ten temat: otóż ślub wzięliśmy w Polsce, a nie na Mauritiusie. Na tę piękną wyspę wybraliśmy się w podróż poślubną napisali w poście.

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska, fot. Facebook

Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuczyńska wzięły ślub w 2025 roku

Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuczyńska, znane z udziału w programach „Love Never Lies” oraz „Top Model”, przysięgły sobie miłość. To wyjątkowe wydarzenie wywołało ogromne, pozytywne emocje wśród internautów. Uroczystość odbyła się w malowniczej Toskanii we Włoszech, a ślubna sceneria wyglądała niczym z bajki. Panny młode zaprezentowały się niezwykle gustownie w wymarzonych, białych sukniach.

We wpisie na Instagramie podzieliły się szczerym wyznaniem na temat tego wyjątkowego momentu w swoim życiu.

Nie da się tego opisać słowami, ale wszystko było dokładnie tak, jak sobie wymarzyłyśmy ✨ Rodzina, przyjaciele, śmiech, łzy wzruszenia i my, prowadzone przez naszych ojców (i DeeDe) do ołtarza, przepiekne miejsce, idelana pogoda i wymarzone suknie od @slubneatelierororpatrycjakujawTo był najpiękniejszy dzień naszego życia. Jestesmy wdzieczne, że mamy tak cudownych ludzi wokół siebie 💖🫶🏻 napisały na Instagramie

